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Prof. Dr. Banu Onaral: Biyomedikal mühendisliği sağlık sanayisinin temelini oluşturacak
Biyomedikalin sağlık endüstrisine yön verecek en önemli alan olacağını söyleyen Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği, Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Banu Onaral, gençlere, biyomedikal mühendisliği alanında eğitim görmelerini tavsiye etti
Prof. Dr. Banu Onaral: Biyomedikal mühendisliği sağlık sanayisinin temelini oluşturacak
02 Ocak 2019 - AA
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Dünyanın ilk biyomedikal mühendislerinden ABD'deki Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği, Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Banu Onaral, Ankara'da Bilfen Çayyolu Lisesi Kariyer Günleri'nde lise öğrencilerine biyomedikal mühendisliği ve akademisyenlik üzerine seminer verdi.

Onaral, kadın akademisyen ve mühendis olarak işlevsel beyin görüntüleme, ultrason ve optik yoğunluklu biyomedikal sinyal işlemciliği ile kompleks sistem ağırlıklı bilgi mühendisliği üzerine yaptığı akademik çalışmalarını öğrencilerle paylaştı.

"BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ SAĞLIK SANAYİSİNİN TEMELİNİ OLUŞTURUCAK"

Dünya genelinde sağlık sorunlarının, tek bir meslek dalının çözemeyeceği kadar karmaşık yapıda olduğuna dikkati çeken Onaral, "Disiplinlerarası bir bilim dalı olan biyomedikal mühendisliği, çok daha önem kazanmaya başladı." dedi. 

Onaral, biyomedikal mühendisliği üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"Biyomedikal mühendisliği, önemli sektörler arasına girdi ve gelecekte tümüyle sağlık sanayisinin temelini oluşturacak. Yeni nesil tıbbi cihazların geliştirilmesi ve yenilikçi sağlık çözümlerine dönüşmesinde biyomedikal mühendisliğinin önemi çok büyük. Bu konuda eksen, ABD ve Avrupa'nın ardından şimdilerde Çin, Singapur, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda gibi doğu ülkelerine doğru kayıyor. Biyomedikal mühendisliği, yaratıcılık, yenileşim ve bütünleşmeyi içinde barındıran disiplinlerarası bir sistem."

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNE DAVET

Banu Onaral, biyomedikal mühendisliğinin yeni endüstrinin temellerini atacak bir meslek olduğunu belirterek, "Biyomedikal, sağlık endüstrisinin lokomotif mesleği olacak." dedi.

Onaral, tıp, mühendislik, genetik gibi alanlarda lisans eğitimi alanların da bu mesleğe yönelebileceğini vurgulayarak öğrencilere bu dalı tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Biyomedikal mühendisliğin, sağlık bilimleri, temel bilimler ve tıp alanlarını birleştirdiğini ifade eden Onaral, bu kapsamda biyomoleküler, biyokimya, biyomekanik, hücre mekaniği, elektronik ve iletişim, mikroelektromekanik, mikroakışkanlar, biyomalzeme, algılama ve görüntüleme, sinyal ve imge işlemciliği, elektronik, optik ve akustik, araç, aygıt, sistemler, taşınabilir teknolojiler, nanoteknoloji, sistem mühendisliği, endüstri mühendisliği, ürün ve üretim mühendisliği, kalite yönetimi dallarının bu mühendislikte birleştiğini söyledi.

Onaral, biyomedikal mühendisliğin biyoalgılama, görüntüleme, biyoinformatik, biyobilgi mühendisliği, hücre ve doku mühendisliği, doku tasarımı, biyoimalat, beyin mühendisliği, hedefli ilaç salma, biyonanoteknoloji, robotik cerrahi, uzaktan takip ve tedavi dallarında da yükselen bir değer olduğunu bildirdi. 

Anahtar Kelimeler:

biyomedikal

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