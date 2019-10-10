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Prof. Dr. Berna Uluğ: Stigmanın kırılması için herkese görevler düşüyor
Dünya Ruh Sağlığı Günü için doğru bilinen yanlışları Türkiye Klinikleri TV’de aktaran Prof. Dr. Berna Uluğ “Stigmanın (damgalanma) toplumda kırılması için hem profesyonellere hem topluma büyük görevler düşüyor” dedi
Prof. Dr. Berna Uluğ: Stigmanın kırılması için herkese görevler düşüyor
10 Ekim 2019 - MEDİMAGAZİN
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Türkiye Klinikleri TV Dünya Ruh Sağlığı Günü için ‘stigma’ya dikkat çekti. Santa Farma sponsorluğunda yapılan programda; halka yöneltilen soruların cevapları uzmanlara izletildi. Uzmanlar stigmanın ruh sağlığı tedavileri üzerindeki etkisine dikkat çekerek stigmanın kırılmasının önemini vurguladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berna Uluğ ile Öğretim Üyesi Dr. Koray Başar halkın ruh sağlığı hastalıklarına karşı tavrına mercek tuttu. Halktan alınan cevapları değerlendiren uzmanlar doktora başvuru, ilaç kullanımı gibi konularda ön yargının kırılması gerektiğini belirtti. 

Prof. Dr. Berna Uluğ depresyonun psikolojik olduğu kadar bünyesel ve biyolojik belirleyicileri de olduğunu belirterek “İnsanların zihinlerinde tedavilerin etkili olmayacağına veya zararlı olacağına dair ön yargılar oluyor. Örneğin bazen insanlar antidepresanlarla ilgili korkular yaşıyorlar.  Bazen hasta yakınlarının ilaçlara yaklaşımları da tedaviyi engelleyebiliyor. Oysa depresyon da dahil olmak üzere ruhsal rahatsızlıkların çok etkili ilaç tedavileri var. Tabi ki ilaç tedavileri tek başına değil psikolojik yaklaşımlarla psikoterapilerle birlikte uygulanırsa daha faydalı oluyor.” dedi.

Ruhsal bozukluklar ile ilgili tedavilerin tıbbın herhangi bir alanında uygulanan tedavilerden daha fazla olumsuz etkisi olmadığına dikkat çeken Öğretim Üyesi Dr. Koray Başar “Her hastanın her hastalığına uygun bir tedaviyi bu konuda eğitim almış ruh sağlığı uzmanlarının düzenlemesi mümkün. Bu şekilde düzenlendiğinde önüne geçilmeyecek yan etkiler konusunda tedbirler alınarak uygun bir tedavi ile kişinin toplumsal yaşama dönmesi mümkün olabiliyor. Tedaviden çekinilmesi, ruhsal bozuklukların tedavisinde en büyük engel olarak görünüyor.” dedi.

Anahtar Kelimeler:

dunya ruh sagligi gunu berna ulug koray basar

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
10.10.2019 11:14:12
Topluma yerleşmiş bir davranışın silinmesi için 3 nesil geçmesi gerekir, o da 3x33 =99 yıl eder demişti bir sosyolog. Sürekli diken üstünde olan bir toplum için bu sürenin de yetmeyeceği aşikar.
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