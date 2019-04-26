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Prof. Dr. Bingür Sönmez: Sağlık çalışanlarının motivasyon ve huzur içinde çalışması önemli
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, sağlıkta şiddetin medyada normalleştirildiğini belirterek, "Sağlık çalışanlarının motivasyon ve huzur içinde çalışması önemli." dedi.
Prof. Dr. Bingür Sönmez: Sağlık çalışanlarının motivasyon ve huzur içinde çalışması önemli
26 Nisan 2019 - AA
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Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) tarafından düzenlenen "15. Ulusal Acil Tıp", "6. Kıtalararası Acil Tıp Kongresi" ve "6. Uluslararası Kritik Bakım Kongresi" Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde başladı. Programa, 40 ülkeden bilim insanları ve dernek başkanları katıldı. 

Kongreler kapsamında düzenlenen açılış töreninde, Prof. Dr. Bingür Sönmez'e "Altın Madalya" ödülü, sponsor firmalara teşekkür belgesi verildi.

Programda, "Sağlıkta Şiddet" konulu sunum yapan Sönmez, derneğe onursal üye olmanın, kendisi için en büyük ödül olduğunu belirterek, sağlıkta şiddetin herkesin sorunu olduğunu dile getirdi.

Doktorun, kişinin neye inandığına, idari amir mi, savcı mı, polis mi görevinin ne olduğuna bakmaksızın tedavi için uğraştığını hatırlatan Sönmez, "Şiddet tüm ulusların yaşamında var olan, bireyleri, bütün sosyal meslekleri, etnik grupları etkileyen, çağımızın en kontrol dışı, anti sosyal davranışlardan biridir." dedi.

Bir çocuğa anne babadan sonra en yakın kişinin, o çocuğun doktoru olduğuna işaret eden Sönmez, savaşta bile dokunulmazlığı olan doktorların, günümüzde sadece şiddete maruz kalmadığını, öldürüldüğünü de belirtti.

Öldürülen doktorları anlatırken duygulanan Sönmez, doktorların "Telefon açarsam görürsün", "Başhekim nerede?" gibi söylemlerle sözlü de tehdit edildiğini aktardı.

Dizi ve filmlerde hep hastanede şiddet konularının işlendiğini ifade eden Sönmez, şunları kaydetti:

"Dizi ve filmlerde gerçek hayatın biraz ötesine gidilerek acil veya polikliniklerde çıkan kavgalara rahmet okutan, yoğun bakım ve ameliyathane basma, doktoru ölümle tehdit etme, sanki doğal bir olay gibi sunulmakta. Sağlıkta şiddet medyada normalize edilmekte, bu çok yanlış. Sağlık çalışanlarının motivasyon ve huzur içinde çalışması önemli. Bunun için yasal düzenlemeler bekliyoruz."

Şiddeti özendirici sahne için diziden özür geldi...Hekimler yetersiz buldu 

"Sağlıkta şiddet tüm dünyanın sorunu"

ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander ise 6 kıtayı temsil eden bir organizasyon düzenlediklerini vurgulayarak, acil tıp uzmanları olarak her branşta yarıştıklarını söyledi.

Acil tıp uzmanlarının, isimsiz kahramanlar olduğunu ifade eden Cander, "Acil tıp, benzersiz ağır bir branş. Çok zor şartlarda hasta bakıyoruz. Kalabalıklar var, ekonomik koşulların iyi olmaması, şiddet var. Sağlıkta şiddet sadece bizim değil, bütün dünyanın sorunu." diye konuştu.

Cander, acillerde bir hastanın ortalama bekleme süresinin 10 dakika olduğunu belirterek buralarda gereksiz kalabalıklar oluşturulduğunu anlattı.

Avrupa Acil Tıp Derneği (EUSEM) Başkanı Castrillo Riesgo ise acil tıp alanında kılavuzlar ortaya çıkarmak gerektiğini ifade etti.

Acil tıpta teknolojinin önemine işaret eden Riesgo, sağlık alanında her zaman iş birliğine ve gelişen teknolojiye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Kongre, 28 Nisan Pazar günü sona erecek.

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
26.04.2019 08:34:05
İki gün önce John Wick 2' yi seyrettim. Birinci bölümden sonra biraz daha teknikleşip düşünce derinliği artmıştır diye düşünürken baştan sona şiddet ve katliamdan başka bir şey olmadığını gördüm. Sonra gözüme Yeni Zellanda cami katliamı geldi. Bütün dünyada şiddet genelleştirilip doğallaştırılmaya çalışılıyor ve herkes aynı tuzağa çekiliyor. TAKSİCİ CİNAYETLERİNE HAYIR, SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR, KADINA ŞİDDETE HAYIR, ÇOCUK İSTİSMARINA HAYIR DİYENLER; BEN DE HAYIRINIZA HAYIR DİYORUM. TÜM TOPLUM OLARAK CİNAYETE HAYIR, ŞİDDETE HAYIR, İSTİSMARA HAYIR DİYEMEYİP BÖLÜNÜK VAZİYETTE DİRENMEYE KALKTIĞIMIZ SÜRECE SESİMİZ CILIZ , DAVAMIZ GÜDÜK KALMAYA DEVAM EDECEK.
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