Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Bülent Görenek Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği Başkanı Oldu
ESOGÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim ÜyesiProf. Dr. Bülent Görenek Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği Başkanı Oldu
Prof. Dr. Bülent Görenek Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği Başkanı Oldu
12 Nisan 2021 11:18 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği (International Society of Electrocardiology)’ne başkan oldu. Prof. Dr. Görenek dernek başkanlığını iki yıl süreyle yürütecek.


Prof. Dr. Bülent Görenek konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“8 Nisan 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği'nde iki yıl sürecek başkanlık dönemim başladı. Başkanlığım sürecinde dernekte sekreterlik görevini ABD'den Prof. Dr. Rob MacLeod, saymanlık görevini ise İngiltere’den Prof. Dr. Peter Macfarlane yürütecektir. Bu derneğin başkanlığına ilk kez Türkiye’den bir bilim adamı getirilmiştir. 1959 yılında kurulan ve kardiyoloji alanında en eski kurumlardan biri olan derneğin çoğunluğu Avrupa ve Kuzey Amerika'dan binlerce üyesi bulunmaktadır. Saygın uluslararası indekslerde yer alan  'Journal of Electrocardiology' isimli bilimsel dergisi de mevcut olan dernek, EKG ve kalp çarpıntıları konusunda dünya çapında önemli çalışmalar yapmaktadır. Başkanlık yapacağım bu iki yıl boyunca Türk araştırmacıları ve bilim insanlarını bu dernek içinde de desteklemek ve bilimsel seviyesi yüksek ortak projeler üretmek için elimden geleni yapacağım.”

Anahtar Kelimeler:

prof dr bulent gorenek uluslararasi elektrokardiyoloji dernegi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.