SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Bülent Özin: ' En çok ölüme neden olan hastalık hipertansiyon'
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Özin, "Dünyada en fazla ölüme neden olan hastalık hipertansiyondur. Kanser, kalp hastalıkları, AIDS ya da trafik kazası değildir." dedi
Prof. Dr. Bülent Özin: ' En çok ölüme neden olan hastalık hipertansiyon'
14 Kasım 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık kongresi için Antalya'ya gelen Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Özin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hipertansiyonun görülme oranının dünyada yüzde 35-40, Türkiye'de ise yüzde 40-45 seviyesinde olduğunu söyledi.

Hipertansiyonun yaygın ve önemli bir hastalık olduğunu anlatan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özin, şunları kaydetti:

"İnsanlar, 'hipertansiyon bende var ama komşunun kızında, onda, bunda, herkeste var' gibi bir yaklaşım içine giriyor. Onun için daha az önemseniyor. Halbuki daha çok önemsenmesi lazım çünkü dünyanın en tehlikeli hastalığı. Dünyada en fazla ölüme neden olan hastalık hipertansiyondur. Kanser, kalp hastalıkları, AIDS ya da trafik kazası değildir. Onun için son derece ciddiye alınması, tedavisinin ve her türlü tedbirinin önemsenmesi, ciddi bir hastalık olarak değerlendirilmesi gerekiyor."

Özin, dünyada her yıl 10 ila 20 milyon insanın hipertansiyona bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini belirterek, yaşlı nüfus arttığı için hipertansiyona bağlı ölümlerin de her yıl arttığını dile getirdi.

"1,5 milyar insanın hipertansiyon olması bekleniyor"
"2025'te dünyada 1,5 milyar insanın hipertansiyon hastası olacağı tahmin ediliyor." diyen Özin, gelişen tedavilere rağmen çoğu insanın, tansiyonun farkında olmadığını, bazılarının da hastalığını bildiği halde tedavi almadığını belirtti.

Hastalığın üzerine ciddi şekilde gidilmesini öneren Özin, mevcut ilaçların her türlü tansiyon hastasını tedavi edebilecek ve kontrol sağlayabilecek düzeyde olduğunu aktardı.

"Tek sorumlusu tuz değil"
Özin, "Herkes bitkisel ya da doğal olan şeyin sağlıklı olduğunu zannediyor. İlaç ne kadar yan etkiliyse doğada bulunan ürünler de o kadar zararlı olabilir. Mesela doğal mantar yiyip ölenler var. Eğer sarımsak kan basıncını düşürüyor olsaydı dünyada herkes sarımsakla bunu tedavi ederdi. Böyle bir şey yok. Hasta eğer 'Tansiyonumun yükseldiğini anlıyorum' diyorsa yanılıyordur. Hiçbir şikayete yol açmaz. Tansiyonu bilmek için uygun koşullarda ölçmek gerekiyor, başka hiçbir yolu yoktur. Bu konuda toplumda çok yanlış bilgilenme var. Tansiyon hiçbir şikayete neden olmadan ölüme neden olur. Onun için sessiz katildir adı." diye konuştu.

Hipertansiyonun tek sorumlusunun tuz olmadığına değinen Özin, 1,5 milyar insanı ilgilendiren hastalığı tuza bağlamanın doğru olmadığını, tuz olmayan Afrika'da, eskimolarda da hastalığın görüldüğünü söyledi.

Genetik yatkınlıktan çevresel faktörlere kadar birçok etkenin hipertansiyonda rol oynadığını dile getiren Özin, "Şunu yapmazsan şöyle olur' diye bir reçete vermek mümkün değil." dedi.

Anahtar Kelimeler:

hipertansiyon yuksek tansiyon prof dr bulent ozin

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Nager Sendromu Özlem Kaymazsağlık bakanlığı personelAlabama Üniversitesi ikinci beyin bagirsak bakterilerisağlık bakanlığı yıllık bilanço yıllık bütçe fahrettin koca kronik hastalık Tedaviye Uyum AraştırmasıRadyasyon Onkolojisi Prof. Dr. Esra Kaytan SağlamGümüşhane Üniversitesi aikido hemofili Prof. Dr. Kaan Kavaklı Hemofili Federasyonuambulans Gaziantep İl Sağlık MüdürlüğüPatoloji günü Dr.Erdener Özer Patolojik MuayeneLilly İlaç cocuklarin gulusu icin kos Jose Daniel Lucashipertansiyon yüksek tansiyon prof. dr. bülent özinpankreas kanseri erken teşhis tedavi Ege Üniversitesi trakya üniversitesi sedat üstündağ türk böbrek vakfı timur erk şeker tüketimi sağlık bakanlığı Fahrettin koca diyabetSağlık yasa teklifi tbmmdiyabet temel yılmaz dünya diyabet günü Wish 2018diyabet Prof. Dr. Ergün SeyfeliSGK geri ödeme Zehra Zümrüt Selçuk anestezi teknisyeni Borçka Devlet Hastanesibütçe görüşmeleri sağlık bakanı fahrettin kocaSUT Fahrettin Koca Sağlık Bakanı şehir hastanesisağlıkta şiddet fahrettin koca sma
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.