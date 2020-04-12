Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu'dan iyi haber: Rulette kırmızı ve siyah renkler vardır, şimdilik kırmızı kazandı!

Koronavirüs tedavisi gören Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

SOLUNUM CİHAZINDAN AYRILDI

8 gündür yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olduğunu belirten Tutluoğlu, durumunun iyiye gittiğini ve cihazdan ayrıldığını kaydetti.

Tutluoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu:

Rulette kırmızı ve siyah renkler vardır. İkisinin de gelme ihtimali %50’ye yakındır. Şükür şimdilik kırmızı kazandı .Durumun ağırlaşması üzerine yaklaşık 8 gün suni solunuma bağlı olarak yoğun bakımda kaldım halen yoğun bakımdayım ama respiratörden ayrıldım, çok daha iyi durumdayım.

Şimdi yeniden yürüme çabaları içersinde İstanbul’un en iyi yoğun bakım ünitelerinden birisi olan #Yeşilköy #Acibadem International yoğun bakım ünitesi doktorları @lutfitelci@berrinyalcin@aylincimet @aylinogan @bgucyetmez olmak üzere tüm Hemşire ve personele şükranlarımı sunarım.