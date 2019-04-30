Prof. Dr. Butler: Kanser hastaların kendi hücrelerinden aşı oluşturmak istiyoruz

İzmir'de özel bir hastaneye ait onkoloji merkezi açılışında konuşan Butler, Houston Methodist olarak 5 yıllık işbirliği anlaşması yaptıklarını, bu sayede hastalara hem Türkiye'de hem de Amerika'da özel tedaviler sunacaklarını söyledi.

Kanser tedavisinde birçok farklı yöntemin kullanıldığını, aşılarla kansere yol açan virüslerin önlenmesinin hedeflendiğini dile getiren Butler, şöyle konuştu:

"Kanser hastalarının kendi hücrelerinden aşı oluşturmak istiyoruz. Bu aşı, hastaların korunmasını sağlayacak. Bunun daha başlangıç aşamasındayız. Bir firma tarafından bu oluşturuldu ve prostat kanserinde denendi. Koruyucu aşılardan ziyade kanseri olan hastalara verilecek aşılar bence heyecan verici gelişme olacak."

Kişilerin kanser olup olmayacağını belirleyen en önemli faktörlerin başında genetik yatkınlığın geldiğine işaret eden Butler, "Sigara ve alkol de tabi kanseri tetikleyebilir ama genler çok önemli. O nedenle 'gelecekte ne olacak' diye soracak olursanız biz genetik profil çıkarmak hekimlere önemli yol gösterecektir. Kanserde tanının erken koyulması tedavinin daha çabuk başlayarak sonuç alınmasını sağlar." ifadelerini kullandı.

İzmir'e açılan yeni onkoloji merkezinin 350 milyon liraya mal olduğu, 45 yatak kapasiteli olduğu belirtildi.