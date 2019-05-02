Prof. Dr. Çakar: Bu meşakkatli görevi hem hasta hem de hasta yakını olarak yakından gördüm

Üniversite yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, verimliliğin ve çalışma performansının en önemli kaynağının iş ortamındaki huzur olduğunu söyledi.

Hastanede çalışan hemşire personeliyle uyumlu bir çalışma süreci yürüttüklerini vurgulayan Rektör Çakar, "Hemşirelik görevi tüm sağlık çalışanlarının olduğu gibi çok kutsal ve meşakkatli bir iş. Bu meşakkatli görevi hem hasta hem de hasta yakını olarak yakından gördüm. Üniversitede yönetici olarak tüm çabalarınızı takdir ettiğimi gönülden söylemek isterim. Allah yeni hizmetlerinizin devamını nasip etsin." şeklinde konuştu.

Program pasta kesiminin ardından sona erdi.

Programa, Rektör Çakar'ın yanı sıra, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, başhekim yardımcıları Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, Prof. Dr. Ali Nihat Annakkaya ve Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Okan Karaduman, Başhemşire Nevin Şen, hemşireler ve sağlık çalışanları katıldı.