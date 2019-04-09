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Prof. Dr. Çakmur: 'Parkinson hasta sayısı 2030'lu yıllarda 30 milyona ulaşacağı söyleniyor'
Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Çakmur, "Dünyada 10 milyon civarında Parkinson hastası olduğunu düşünüyoruz. Parkinson hasta sayısı 2030'lu yıllarda 30 milyona ulaşacağı söyleniyor" dedi
Prof. Dr. Çakmur: 'Parkinson hasta sayısı 2030'lu yıllarda 30 milyona ulaşacağı söyleniyor'
09 Nisan 2019 - AA
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Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği tarafından, "Dünya Parkinson Gününde Harekete Geçmenin Tam Zamanı" sloganıyla İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Düzce, Edirne, İzmir, Kayseri, Malatya, Mersin, Sakarya, Sivas, Samsun ile Erzurum'un aralarında bulunduğu 14 ilde eş zamanlı hasta ve yakınlarının katıldığı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

"Türkiye'de 150 bin civarında Parkinson hastası olabilir"

AA'nın haberine göre; Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Parkinson Hastalığı Derneğince düzenlenen toplantıya video konferansla katılan Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Raif Çakmur, 11 Nisan'ın Parkinson hastalığını tanımlayan James Parkinson'un doğum günü olduğunu söyledi.

Çakmur, düzenlenen etkinlikler ile 1.500-2.000 hastaya ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'de 150 bin civarında Parkinson hastası olduğunu düşünüyoruz ve dünyada bu hastalık oldukça yaygın. Çünkü artan yaşla Parkinson sıklığı da artıyor. Bugün dünyada 10 milyon civarında Parkinson hastası olduğunu düşünüyoruz. Parkinson hasta sayısı 2030'lu yıllarda 30 milyona ulaşacağı söyleniyor" diye konuştu.

Türkiye'de toplumun yaşlanması nedeniyle Parkinson hasta sayısının çoğaldığını aktaran Çakmur, rahatsızlığın daha bilinir olmasını ve toplumda da farkındalığı artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Amacımız topluma ulaşmak"

Çakmur, çeşitli etkinliklerde Parkinson konusunda toplumu bilinçlendirmek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Amacımız hasta ve yakınları ile topluma ulaşmak. Türkiye'de Parkinson hastalığıyla ilgili doğru olmayan kanılar var, sanki gereksiz korku söz konusu. Oysa bunun doğru olmadığını, Parkinson'a yakalanmanın hiçbir şekilde son olmadığını, erken tanı ve doğru tedaviyle uzun ve kaliteli yaşamanın mümkün olduğunu biliyoruz. Nörolojik hastalıklar içinde muhtemelen tedavisi en erken bulunacak hastalık Parkinson. Çünkü nedenini ve ortaya çıkaran mekanizmaları iyi biliyoruz. Bu konuda çok çalışma var. Umuyorum önümüzdeki yıllarda çok önemli tedavi yöntemi gelişmeleri olacak."

Dernek olarak her yıl söz konusu gün nedeniyle çeşitli sloganlar hazırladıklarını ifade eden Çakmur, bu yılkinin, "Dünya Parkinson Gününde Harekete Geçmenin Tam Zamanı" olduğunu aktardı.

Çakmur, Parkinson hastalığında yaşam kalitesini yükseltmenin sadece ilaç ve cerrahi ile mümkün olmadığına işaret ederek, "Parkinson hastası ve yakınlarının bu işin içinde olması gerekiyor. Hastalığın tedavisi ekip işi, çünkü denge ve beslenme gibi konularda hasta ile yakınlarının bilinçli olması gerekiyor ki bu hastalıkta yaşam kalitesini yüksek tutalım" diye konuştu.

"On binlerce kişi tedavi almıyor"

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ceylan da Dünya Parkinson Günü'nün amacının Parkinson'un bilinirliğini artırmak olduğuna dikkati çekerek, on binlerce kişinin sağlık kuruluşuna başvurup tedavi almadığını ifade etti.

Etkinlik, Prof. Dr. Gülsen Babacan Yıldız'ın hazırladığı video klibin izlettirilmesi ve katılımcıların sunumlarıyla devam etti.

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