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Prof. Dr. Can Öbek: Sigara kullanan kişilerde mesane kanseri riski 4 kat daha fazla
Üroloji ve üroonkoloji uzmanı Prof. Dr. Can Öbek, sigara kullanan kişilerde mesane kanseri oranının içmeyenlere oranla 4 kat daha fazla olduğu belirtti.
Prof. Dr. Can Öbek: Sigara kullanan kişilerde mesane kanseri riski 4 kat daha fazla
29 Mayıs 2019 - AA
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Özbek, mayıs ayının "Mesane Kanseri Farkındalık Ayı" ve 31 Mayıs'ın "Dünya Tütünsüz Günü" olması sebebiyle yaptığı açıklamada, sigaranın sadece akciğer kanseri için değil mesane kanserine yakalanmada da ciddi risk oluşturduğunu kaydetti.

Mesane kanserinin en önemli sebeplerinden birinin ve vakaların yarısının sorumlusunun tütün ve sigara kullanımı olduğunu vurgulayan Özbek, son yapılan araştırmalarda Türkiye'de 17 milyon sigara içicisinin olduğu ortaya konarken, erkeklerin büyük oranda kadınların önüne geçtiğini kaydetti.

Özbek, sigara ile alınan kanser yapıcı maddelerin böbreklerden süzülerek idrar yollarını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "İdrar mesane içinde uzun süre kaldığı için, kanser yapıcı etkisini en çok mesanede gösteriyor. Sigara kullanan kişilerde mesane kanseri oranının içmeyenlere oranla 4 kat daha fazla olduğu verilerle ortaya konuyor. Ayrıca, tütün kullanan kişilerde hastalık saptandığında, daha ilerlemiş evrede oluyor. Teşhis sonrası içmeye devam etmek, tedavilerden alınan sonuçları olumsuz etkiliyor, hastalığın tekrarlama ve ilerleme olasılığını arttırıyor. Tütün kullanımı süresi ve yoğunluğunun, mesane kanserine yakalanmayla direkt ilişkisi bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Sigarayı bırakanlarda ilk 1-4 yılda mesane kanseri riskinde yüzde 40 oranında hızla düşüş olduğunu vurgulayan Öbek, aktif içiciliğin yanında, pasif içiciliğin de zararlı olduğuna dikkati çekti.

Son zamanlarda popüler olan ve ergenlik döneminden itibaren gençler arasında çok yaygınlaşan elektronik sigara gibi ürünlerin de mesane kanserine yol açabildiğine dair bilimsel veriler oluştuğunu dile getiren Öbek, gençleri bu ürünlerden korumak için seferberlik gerektiğini kaydetti.

Erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden

Öbek, Sağlık Bakanlığının yapığı araştırmalara göre Türkiye'de erkeklerde en sık görülen kanser türleri içerisinde mesane kanserinin dördüncü sırada yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mesane kanserinin belirtileri yüzde 85 oranında idrarda kanama, yüzde 15 oranında ise idrarda yanma-sızı ve sık idrara çıkmadır. Orta ve ileri yaşlarda, özellikle de sigara içen kişilerde idrarla kan gelmesi, aksi ispat edilene kadar mesane tümörü olarak düşünülmeli, tetkikler hızla tamamlanarak böyle bir durum varsa ortaya konmalıdır. Sigara dışında özellikle boya sanayisindeki bazı kimyasallar da mesane kanserine yol açabiliyor."

Anahtar Kelimeler:

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