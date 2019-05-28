SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Celal Akdeniz: 'Çocuk ve gençlikte görülen kalp krizi nedenleri yetişkinlerden farklı'
Kalp krizi ve ani kardiyak ölümlerin çocuklar için de bir tehlike olduğunu belirten Prof. Dr. Celal Akdeniz, önemli bilgiler verdi ve uyardı: Çocuk ve gençlikte görülen kalp krizi nedenleri yetişkinlerden farklı
Prof. Dr. Celal Akdeniz: 'Çocuk ve gençlikte görülen kalp krizi nedenleri yetişkinlerden farklı'
28 Mayıs 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Prof. Dr. Celal Akdeniz, kalp krizi ve ani kardiyak ölümlerin genetik faktörler, hareketsizlik ve obezite nedeniyle çocuklarda da yaşandığını bildirdi. Prof. Dr. Akdeniz, Türkiye’de ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp krizinin çocuk ve gençlerde de görüldüğüne dikkati çekti.

Akdeniz, kalp krizi ve ani kardiyak ölümlerin genetik faktörler, hareketsizlik ve obezite nedeniyle çocuklarda da yaşandığını bildirdi.

Yetişkinlerde damar sertliğine ve kalp krizine yol açan etmenlerin başında sigara tüketimi, genetik geçişler, yüksek kolesterol, hipertansiyon, obezite, diyabet, hareketsiz, stresli yaşam tarzı olduğunu vurgulayan Akdeniz, çocuk ve gençlikte görülen kalp krizi nedenlerinin yetişkinlerden farklı olduğunu vurguladı. Akdeniz, “Genetik kökenli iki hastalık, hareketsiz yaşam, düzensiz beslenme ve obezite soruna zemin hazırlıyor.” ifadesini kullandı.

12 yaş civarında kan lipid profilinin kontrol edilmesi, şeker hastalığı veya obezite gibi ilave risk taşıyan çocukların daha yakın takibini öneren Akdeniz, ailelere “Çocuklarınızı, hareketsiz hayata alıştıran bilgisayar oyunlarının başından kaldırıp gerçek oyun sahalarına yönlendirin. Başta sigara olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak tutun. Obezite ve damar sorunlarına neden olan hazır gıdalar yerine doğal ve dengeli yiyecekler tükettiklerinden emin olun.” önerilerinde bulundu.

"Doğru tanının konulması çok önemli"

Prof. Dr. Celal Akdeniz, çocuklarda ani kardiyak ölüme yol açabilen genetik kökenli iki önemli hastalık olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bunlar; kalp kası hastalığına neden olan kardiomyopatiler ve genetik aritmi sendromlarıdır. Ani ölüme yol açan genetik kökenli kalp hastalıkları, sadece ölen kişi ile sınırlı kalmayabilir ve ailenin sağlıklı gibi görünen diğer bireylerinde de bulunabilir. Bu açıdan doğru tanının konulması çok önemli. Çünkü ailede öyle bir birey varsa o kişi öleceği ya da tedavi edilip ölümden kurtulacağı günü bekliyor olabilir. Bu noktada kardiyolojide uzmanlaşmış, bilgi ve birikimini bu işe odaklamış hekimlere görev düşüyor. Ani genç ölümlerle ilgili haberlerde sıklıkla anlatılan sigara, alkol, yanlış beslenme alışkanlıkları, yüksek kolesterol, ilaç veya uyuşturucu bağımlılığı gibi faktörlerin ön planda vurgulanır olması, potansiyel gerçek suçlunun toplumun gözünden ve bilgisinden kaçırılmasına yol açıyor. Kalp krizi deyip geçiştirilen ve daha çok orta ve ileri yaş grubu kişiler için geçerli olan risk faktörlerinin tartışılması, önce toplumda yanlış bilgilenmeye, sonra da gerçek suçlunun yanlış yerlerde aranmasına yol açıyor.”

Anahtar Kelimeler:

kalp krizi kardiyovaskuler celal akdeniz

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
omega-6 linoleik asit depresyon alzheimer Mustafa Cankurtaran kaçak ilaç Ankara Emniyet Müdürlüğü kırım kongo kanamalı ateşi KKKA Zara Devlet Hastanesi TÜSEB Adil Mardinoğlu Fahrettin Koca Sağlık Bakanı kalp krizi kardiyovasküler Celal Akdeniz silivri sorusturma
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
30/05-31/05 5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu NÖROLOJİ İSTA
26/05-01/06 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019 ACİL TIP ANTA
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA
13/06-15/06 9. Solunum Zirvesi GÖĞÜS... ISPA
14/06-15/06 MEDÜLLOBLASTOMA SEMPOZYUMU MULTİDİSİ... ADAN
14/06-16/06 11. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu (UVHS) ENFEKSİYO... AFYO
15/06-16/06 5. Kanserde Destek Tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu TIBBİ... ADAN
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.