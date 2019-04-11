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Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Camiamızdan özür dilenmesini bekliyorum
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Ulusal bir kanalımızda yayınlanan 'Zalim İstanbul' dizisindeki hekim ve hekimlik değerlerini aşağılayan, şiddeti özendirici tavırları kınıyor ve camiamızdan özür dilenmesini bekliyorum." dedi
Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Camiamızdan özür dilenmesini bekliyorum
11 Nisan 2019 - AA
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Erdöl, şu ifadeleri kullandı:"Hekimler, adanmış, daha açık bir ifadeyle kendi hayatlarından feragat ederek insanların sağlığına ömürlerini adamış kişilerdir. Peki ya hayatımızın ve sağlığımızın bekçileri, muhafızları olan hekimlerimiz bir dizide senaryo gereği aşağılanır, tehdit edilir ve hekime yönelik şiddeti özendirici bir mesaja konu olursa sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti nasıl önleyeceğiz?

Yapımcı, sanatçı ve yönetmenlerin topluma yön veren insanlar olduğunu düşünüyorum ama unutulmaması gereken en önemli nokta; insanlarımızın filmlerde gördükleri sanatçıları rol model olarak benimsedikleri ve onları taklit etme arzusu içinde olduklarıdır. Bu yüzden kötü rol modellerden, senaryolardan toplumu korumak gerekir. Kültür ve sanata yön verenlerin bu hassasiyet içerisinde olmaları gerekmektedir.

'Zalim İstanbul' isimli dizide muhtemelen reyting uğruna sahneye konulan ve hekimlik mesleğine şiddeti özendiren malum sahneyi ve sorumlularını şiddetle kınıyor ve sorumlularının öncelikle camiamızdan özür dilemelerini, ardından da acilen bir hekime görünmelerini tavsiye ediyorum." 

 

Sağlık Bakanlığı 'doktora tehdit' sahnesi için RTÜK'e başvuru yaptı 

 

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet zalim istanbul cevdet erdol

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People
15
1) dr (acil)
11.04.2019 14:54:47
yorumların çoğunu yayınlamayan medimagazin i kınıyorum.adaletsiz medimagazin
People
12
2) acil dr (sürmeneli)
11.04.2019 13:05:51
yapmacık sözler.herkes günü kurtarıyor.
People
38
3) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
11.04.2019 11:42:14
Bugünlerde şamaroğlanı olan sağlıkçıların yerini gelecek dönemde hangi meslek grubu alacak şu anda tam belli değil ama dikkatlerin belli noktalardan kaydırılıp eğitimli insanların sürekli baskı altında tutulması için bunun sistematik ve destekli yapıldığı kanaati pek çok insanın kafasında şekillenmiş durumda.
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