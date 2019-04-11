Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Camiamızdan özür dilenmesini bekliyorum

Erdöl, şu ifadeleri kullandı:"Hekimler, adanmış, daha açık bir ifadeyle kendi hayatlarından feragat ederek insanların sağlığına ömürlerini adamış kişilerdir. Peki ya hayatımızın ve sağlığımızın bekçileri, muhafızları olan hekimlerimiz bir dizide senaryo gereği aşağılanır, tehdit edilir ve hekime yönelik şiddeti özendirici bir mesaja konu olursa sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti nasıl önleyeceğiz?

Yapımcı, sanatçı ve yönetmenlerin topluma yön veren insanlar olduğunu düşünüyorum ama unutulmaması gereken en önemli nokta; insanlarımızın filmlerde gördükleri sanatçıları rol model olarak benimsedikleri ve onları taklit etme arzusu içinde olduklarıdır. Bu yüzden kötü rol modellerden, senaryolardan toplumu korumak gerekir. Kültür ve sanata yön verenlerin bu hassasiyet içerisinde olmaları gerekmektedir.

'Zalim İstanbul' isimli dizide muhtemelen reyting uğruna sahneye konulan ve hekimlik mesleğine şiddeti özendiren malum sahneyi ve sorumlularını şiddetle kınıyor ve sorumlularının öncelikle camiamızdan özür dilemelerini, ardından da acilen bir hekime görünmelerini tavsiye ediyorum."