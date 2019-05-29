Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Nargile ve elektronik sigara ile ciddi olarak mücadele etmeliyiz

Prof. Dr. Erdöl, Gülhane Tıp Fakültesi Şehit Tabip Üsteğmen Halil Akçiçek Salonu'nda düzenlenen, "Dünya Tütünsüz Günü" panelinde, Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'un çıkarılmasıyla halk sağlığı alanında devrim niteliğinde bir adım atıldığını belirtti.

Dumansız Hava Sahası'yla tütün kullanım oranının yüzde 32'lerden yüzde 27'lere indiğini ifade eden Erdöl, "Geldiğimiz noktada tütün kullanım oranları yükseldi. En kötüsü de gençlerde ve kadınlarda kullanım oranlarının yükselmesidir. Hedef kitlemiz gençler ve kadınlar üzerinden olmalı ki kullanım oranlarını düşürelim. Eğer bir kadın sigara içiyorsa çocuğu mutlaka sigara içiyor. Karnında varsa o da zehirleniyor. Her türlü zararı anneyle birlikte çocuklar çekiyor." diye konuştu.

Tütün sektörünün insanları müşteri olarak gördüğünü ifade eden Erdöl, "10 yaşındaki bir çocuğun buna alışması durumunda 60-70 sene bunun müşterisi olur. Bir gence bunu ulaştırmaları onlara karlı geliyor. Tütün sektörü ne kadar çok karlıysa, bunu kullananlar da bir o kadar zarar ediyor. Tütün kullanımına bakıldığında ise genellikle gelişmekte olan ülkeler olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Gençler ve çocukları sigaradan korumalıyız"

Akciğer ve gırtlak kanserlerinin sebepleri arasında tütün kullanımının ilk sırada geldiğini dile getiren Erdöl, "Tütüne başlama yaşı çok önemli. Tüm bağımlılıklarda merak, arkadaşlık, özenti dediğimiz üçlünün hayat bulduğu yer gençliktir. Gençlerin ve çocukların mutlaka sigaradan korunması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Toplam sağlık harcamalarının yüzde 9'unun tütün kaynaklı hastalıklara gittiğini aktaran Erdöl, tütünle mücadele kapsamında çıkarılan yasal düzenlemelerin tavizsiz bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Erdöl, "Nargile ve elektronik sigara asla masum değildir. Bunlarla ciddi olarak mücadele etmek zorundayız. Nargile ve elektronik sigara filtrelerinde veya soslarında ne olduğunu bilmiyoruz. Ne kullanıldığını bilmiyoruz, hangi tip bağımlılık yapıcı madde eklendiğini de bilmiyoruz. Bu ürünler sigarayı bırakmak için bir tercih olmamalıdır." uyarısında bulundu.

Konuşmanın ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bıraktırma Polikliniği'ne başvurarak sigarayı bırakanlar ile şiir ve afiş yarışmasında dereceye girenlere hediyeler verildi.