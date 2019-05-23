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Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Teknolojinin zararlarına karşı uluslar birlikte tedbir almalı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, teknolojiden vazgeçilemeyeceğini ancak kontrol edilemez ve tehlikeli yollarda kullanılacak olursa da çok tehlikeli olduğunu belirterek, "Bu nedenle teknolojik ortam, Dünya Sağlık Örgütü'nün Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi gibi bütün ulusların ortak imza attığı, ortak tedbirler aldığı bir mevzu şekline getirilmelidir. Bunun için uluslararası bir mutabakat zaptı oluşturacak bir sözleşme hazırlanmalıdır." dedi
Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Teknolojinin zararlarına karşı uluslar birlikte tedbir almalı
23 Mayıs 2019 - AA
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Prof. Dr. Erdöl, SBÜ Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi Salonu'nda düzenlenen "Bir İsim Bir Dünya" programında öğrencilerle bir araya geldi. 

Programda çocukluk, aile ve eğitim yaşamından bahseden Erdöl, bağımlılıklar noktasında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

Erdöl, bağımlılıkların, tütün, alkol, uçucu maddeler, teknoloji bağımlılığı gibi adlandırılabileceğini aktararak, genç ve çocukların bağımlılıkla en kolay merak ve arkadaşlık duyguları neticesinde karşılaştığını dile getirdi.

Bağımlılıkta, en kolay ve ucuz elde edilen maddelerin en tehlikelileri olduğuna işaret eden Erdöl, çocuk ve gençleri bağımlılıklardan koruma noktasında hayata geçirilen düzenlemelere ilişkin bilgi verdi. 

Prof. Dr. Erdöl, tütünle ilgili mücadelede de ilgili yasayı kendisinin hazırladığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Yasada ciddi bir sorun yok şu anda. Eksikleri var ama uygulamada çok ciddi sorunlarımız var. Mesela medyaya yansıyan bir haber vardı. Bartın'da çocuğa sigara sattığı için 14 bin lira ceza yazılmış birisine. Uygulamada sıkıntılarımız var. Bir dükkanı kapatıyorsunuz, yetkili birisi geliyor 'Bunun dükkanını kapatmayın' diyorsa o zaman bu iş yürümez. Adaletsiz bir ortamda başarı gelmez. Tütün kanunu her yerde uygulanıyor. Nerede uygulanmıyor? Kravatlıların gittiği yerde. Açılır, kapanır alanların hepsi kapalı alanlar ama maalesef bu alanlara 'Açık' deniliyor. Nargile tütün ürünü sayılıyor. Çocuğa satamazsın, satarsan hapis cezası var. O nedenle uygulamada sıkıntı var."

"Bağımlılığın en kolay tedavisi o döngüye girmemek"

Alkol düzenlemesine ilişkin de bilgi veren Erdöl, "Şu anda Türkiye'de aynı isim ve markayla alkolsüz bira asla üretilemez. Alkolsüz bira diye de bir tabir yok. İçine alkol miktarını yazmak zorundasınız. Bu endüstrinin gençler ve çocuklarımız üzerinden para kazanma hevesi, onların kanını emen vampirimsi düşüncelerini bizim kırmamız lazımdı. Alkol, tütün gibi yasaları biz bunları düşünerek yaptık." ifadelerini kullandı. 

Bağımlılığın en kolay tedavisinin o döngü içerisine girmemek olduğunu ifade eden Erdöl, "Şu anda binaların üzerine çöken başka bir bağımlılık daha var. O da teknoloji bağımlılığı. Ona turnikeye de gerek duyulmuyor. Her türlü ahlaklı ya da ahlaksız bilgi, belge, dokuman avucumuzun içinde oluyor. Çok tehlikeli bir şey aslında. İyi kontrol edilirse insanoğluna çok büyük faydası var. Teknolojiden vazgeçilemez ama kontrol edilemezse de çok tehlikeli. Bu nedenle teknolojik ortam, Dünya Sağlık Örgütü'nün Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi gibi bütün ulusların ortak imza attığı, ortak tedbirler aldığı bir mevzu şekline getirilmelidir. Bunun için uluslararası bir mutabakat zaptı oluşturacak bir sözleşme hazırlanmalıdır."

Erdöl, sanal oyunların tehlikelerini anlattığı konuşmasında, sözlerini "Adam bir program yazıyor. Yüklüyor onu internete, çocuğunuz onunla oynuyor, gidiyor intihar ediyor. Hiç görmediğiniz bir kişi bu şekilde size zarar verebiliyor. Bunların hepsi sanal ortamda olan oyun bazlı beyin yıkamaya yönelik yazılımlar, programlar. Bizim bunlara da yönelik de tedbirler almamız lazım. Onlar bir program yapıyorsa gençlerimizi yıpratacak, bizim de gençlerimizi ayakta tutacak iyi programları yazmamız lazım. Üniversite camiasına düşen görev de bu olmalı." diyerek tamamladı. 

Konuşmasının ardından Erdöl, öğrencilerin de sorularını yanıtladı. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. 

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saglik bilimleri universitesi cevdet erdol

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