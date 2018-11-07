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Prof. Dr. Cevdet Erdöl: 'Temel hedefimiz kendi aşısını, ilacını, tıbbi teknolojisini üreten Türkiye'
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Temel hedefimiz, firmalara, araştırmacılara ve akademisyenlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve desteği sağlayarak kendi ilacını üretebilen, kendi aşısını yapabilen ve kendi tıbbi teknolojilerini üretebilen bir Türkiye sürecini hızlandırmaktır." dedi.
Prof. Dr. Cevdet Erdöl: 'Temel hedefimiz kendi aşısını, ilacını, tıbbi teknolojisini üreten Türkiye'
07 Kasım 2018 - AA
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SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, üniversitenin, Gülhane Külliyesi Spor Salonu'nda düzenlenen 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, 15 Nisan 2015'ten beri Haydarpaşa'da bulunan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi'nde, tıp, uluslarası tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, sağlık ve yaşam bilimleri fakülteleri, sağlık bilimleri meslek yüksekokulu, sağlık ve spor bilimleri enstitüleriyle eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından Gülhane Askeri Tıp Akademisinin (GATA), eğitim faaliyetlerinin de SBÜ'ye devredildiğini anımsatan Erdöl, "Tıp fakültesi ile sağlık bilimleri enstitüsü aynen korunarak, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu 5 programdan 12 programa çıkartılarak, hemşirelik yüksekokulu hemşirelik fakültesine dönüştürülerek, diş hekimliği, eczacılık fakültesi ve 8 programa sahip sağlık bilimleri fakültesini de kurarak Gülhane misyonunu yarınlara daha da güçlü olarak aktarmanın mutluluğu içerisindeyiz." diye konuştu.  

Savunma birimlerinin sağlık ihtiyacını karşılamak üzere Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının ihtiyaç ve talepleri de göz önünde bulundurularak, Gülhane Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kurulduğunu dile getiren Erdöl, bu alanda 9 ayrı ana bilim dalı başkanlığında eğitimin sürdürüldüğünü aktardı. 

 "Hiçbir öğrenciyi mağdur etmedik"

Erdöl, Haydarpaşa Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi'nde önlisansta 2 bin 562, lisansta 3 bin 364, lisansüstünde 481, Gülhane Külliyesi'nde ise önlisansta bin 165, lisansta 3 bin 364, lisansüstünde ise 202 öğrenci olmak üzere toplamda 10 bin 176  öğrencinin bulunduğunu bildirdi. 

Rektör Erdöl, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinin eğitim fonksiyonlarının üniversitemize devredildiği 31 Ağustos 2016'dan itibaren, sınav ve stajları başlayacak öğrencilerimizin hiçbiri mağdur edilmeyerek, gerek yurt imkanlarıyla gerekse eğitim ve öğretim imkanlarıyla bir hafta içinde hazır hale gelerek, kesintisiz şekilde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devam etmesini sağladık."

 Türkiye'deki misafir askeri öğrencilerin eğitimine ihtimam gösterdiklerini dile getiren Erdöl, Gülhane Külliyesi'nde 154'ü misafir askeri öğrenci olmak üzere ile toplam 299 askeri öğrenciye, İçişleri Bakanlığı adına ise 56 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi. 

Üniversite bünyesinde 61 farklı ülkeden 602 öğrencinin eğitim gördüğünü bildiren Erdöl, "İnanıyorum ki bu öğrencilerimiz burada eğitimlerini aldıktan sonra Türkiye'nin gönül elçileri olarak ülkelerine dönecek ve önemli makamlara geleceklerdir." ifadelerini kullandı.

Erdöl, SBÜ'nün Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun da bu yıl ilk mezunlarını vereceğini söyledi.

Türkiye'nin ilk sağlık temalı teknoparkı 

Sağlık eğitimi ve öğretiminin kalitesini artırmayı amaçladıklarını, bu kapsamda 16 ilde 58 eğitim ve araştırma hastanesinin uzmanlık eğitimini yürüttüklerini dile getiren Erdöl, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yanında üniversiteye tahsis edilen teknopark alanında Türkiye'nin ilk sağlık temalı teknoparkının kurulmasının planlandığını da bildirdi.  

Teknoparkta, ilaç ve sağlık harcamaları alanında ithalatı azaltıp yerli üretimi teşvik etmeye yönelik teknolojik çalışmalar yapılacağını belirten Erdöl, "Temel hedefimiz, ülkemizin uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştiren ve üreten firmalara, araştırmacılara ve akademisyenlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve desteği sağlayarak kendi ilacını üretebilen, kendi aşısını yapabilen ve kendi tıbbi teknolojilerini üretebilen bir Türkiye sürecini hızlandırmaktır." diye konuştu. 

"METÜM'de üretilen parçalar dünya tıp literatüründe"

Erdöl, Gülhane'de faaliyet gösteren Medikal Tasarım ve Üretim Araştırma Ve Uygulama Merkezi (METÜM) bünyesinde üç boyutlu yazıcıyla insanlara hayat veren yüksek teknolojinin kullanılmasının gururunu yaşadıklarını da söyledi.

METÜM'ün çalışmalarına örnek veren Erdöl, "Azeri Uzman Çavuş, 2016'da Ermenistan ile yaşanan silahlı çatışmada yaralanarak kafa tasının üçte birini kaybetmiştir. Geçtiğimiz yıl METÜM birimimizde titanyumdan üretilen yapay kafatası başarılı bir operasyonla  nakledilmiş ve tedavisi tamamlanmıştır. METÜM'de üretilen parçalarla yapılan bu ve benzeri ameliyatlar dünya tıp literatüründe yerini alarak bilime önemli katkılar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı. 

Erdöl,  " İçinde bulunduğumuz yüzyılın gerçeklerini dikkate alırsak öğrencilik sadece derslerden ve ders çalışmaktan ibaret bir süreç değildir. Mesleki bilgi ve becerinin yanı sıra fiziksel ve kişisel gelişimin de önemlidir. Bu bilinçle öğrencilerimizin ilgi alanlarına yönelik etkinliklerle, sosyal yaşamlarını düşünerek, kullanışlı sosyal mekanlar hizmete sunma gayretindeyiz." diye konuştu.

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