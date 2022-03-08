Prof. Dr. Cihat Ünlü: Kadın sağlığı için farkındalık ve kontrollerin aksatılmaması önemli

Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün geçmişi çok eskilere dayanıyor. Türkiye’de ise 1984 yılından itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri ve diğer kuruluşlar tarafından anılıyor ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, Dünya Kadınlar Günü’nde yaptığı açıklamada, “Kadınlar ön koşul olmadan ve cinsiyet ayrımcılığına uğramadan iyilik halini sürdürebilmeli, sağlıklarını geliştirmeleri için ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine ulaşabilmelidir. Aile ve toplumdan kaynaklanan psiko-sosyal etkenler, sağlık hizmetlerinin kalitesi, toplumsal cinsiyet, kadının bireysel sağlık durumu, doğurganlık davranışı, eğitimi ve istihdamı gibi pek çok faktör kadın sağlığını etkilemektedir. Sağlıklı bir toplumun güçlü temeli ancak, kadın sağlığının geliştirilmesi ile oluşturulabilir.“ dedi.

Rutin kontroller ve belirtilere dikkat edilmeli

Kadınların jinekolojik kontrollerini aksatmaması gerektiğini vurgulayan Ünlü, şöyle devam etti:

“Rutin jinekolojik kontroller sırasında, pek çok diğer sistemlerle ilgili sorunlara da tanı konulabilmektedir. En sık görülen kadın hastalıkları adet düzensizlikleri, vajinal enfeksiyonlar ve bunların sebebiyet verdiği vajinal akıntılar, doğurganlık çağındaki kadınlarda çok sık görülen miyomlar ve yumurtalık kistleri, meme ve rahim ağzı kanseri olarak sıralanabilir.

Çoğu durumda başarıyla tedavi edilebilecek hastalıklar (özellikle kanserler), erken teşhis edilemediği için olumsuz bir şekilde sonuçlanabilmektedir. Taramalar ile kanserin erken teşhisi, kanser ile mücadelede temel unsurdur. Gebelik, doğum eylemi ve lohusalık esnasındaki komplikasyonlar, gelişmekte olan ülkelerde üreme yaşındaki kadınlar arasında önde gelen ölüm ve sakatlık nedenidir. Çok boyutlu bir kalkınma göstergesi olarak anne ölüm düzeyi, üreme sağlığı hizmet sunumu kalitesi ile yakından ilişkilidir.”

Kadınlara yönelik projelerimiz devam edecek

TAJEV olarak 2008 yılından bu yana kadınların kendi sağlıklarına ilişkin bilgi düzeyini yükseltmek amacıyla Türkiye çapında “Sadece Benim İçin” adıyla Sosyal Sorumluluk Projeleri gerçekleştirdiklerini ve farklı şehirlerde devam edeceklerini belirten Prof. Dr. Cihat Ünlü, “Etkinlikler için gittiğimiz şehirlerde kadınların kendi sağlıklarıyla ilgili çok az ya da yanlış bilgilere sahip olduğunu görüyoruz. Kadınların yaşadığı sağlık problemlerinin başında doğum kontrolüyle ilgili hurafeler geliyor. Kadına doğum kontrolü dediğimizde, çocuk doğurmasının tamamen engelleneceğini düşünüyor ve asla yaklaşmıyor. Oysa kadın istediği kadar çocuk dünyaya getirebilir. Doğum kontrolündeki amaç, hem kendisi hem de bebeğinin sağlığı için güvenli aralıklarla çocuk sahibi olmasının planlanmasıdır. 15-49 yaş arası doğurganlık dönemi olup, gebelik ve doğumla ilgili olay ve istenmeyen sonuçların en fazla yaşandığı dönemdir. Bu nedenle 15-49 yaş kadın izlemlerinin yapılması sağlık açısından çok önemlidir.

İkinci önemli problem kısırlık. Kadınlar ve çiftler ne zaman ne yapması gerektiğini bilmiyorlar. Bazen çok basit bir-iki tavsiye ile çocuk sahibi olabiliyorlar. Üçüncü problem ise kanser taramaları ile ilgili. Bugün devletimiz en küçük birimlerde bile kanser taramalarını ücretsiz olarak yapıyor. Kadınların bunu bilmesi ve bu noktalara yönlendirilmesi gerekiyor. Biz TAJEV olarak bu tür bilgilendirmeleri yapıyoruz. Aynı zamanda sağlık personelini de bilgilendiriyoruz.” dedi.