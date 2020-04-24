Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz anlattı: Tüm Yönleri ile D vitamini

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz son yıllarda çok konuşulan ve gündem maddesi haline gelen D vitamini konusunda Medimagazin’ in Genel Yayın Yönetmeni Dr. İbrahim Ersoy’ un sorularını yanıtladı.
D vitamini eksikliğinin son on yıldır pandemi olarak kabul edildiğini belirten Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz, D vitamini eksikliğinin toplumdan kazanılmış pnömoni sıklığını artırdığını ve D vitamini eksikliği olduğunda pnömoni gelişme riskinin de arttığına dikkat çekti.
D vitaminini tüm yönleriyle anlatan Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz şu sorulara yanıt verdi;
D vitamini nedir?
Günlük Vitamin D ihtiyacını gıdalardan ya da güneşten karşılayabilir miyiz?
Son zamanlarda D vitamini eksikliğini daha sık duyuyoruz. Bunun nedeni ne olabilir?
D vitaminin immün sistem üzerine etkisi var mı?
D vitamini eksikliği Kovid-19 hastalığı için zemin yaratır mı?
D vitaminini eksikliği infeksiyona eğilim yaratıyor mu?
D vitamini eksikliği rutin olarak ölçülüyor mu? Ya da ölçülmeli mi?
Tedavi eksikliğe göre mi verilmeli yoksa günlük olarak D vitamini alınmalı mı?
Günlük D vitamini alım miktarı ne olmalı ve hangi yoldan alınmalı?
D vitamini yüksek doz kullanılmalı mı?
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