Prof. Dr. Ebru Turhan: Kanser konusunda toplumsal farkındalık artırılmalı

Kanserin Dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edildiğini belirten Prof. Dr. Ebru Turhan, öldürücü bir hastalık olan kanserin aynı zamanda bıraktığı sakatlıklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iş gücünde ve ülke ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olduğunu kaydetti.

Turhan yapmış olduğu açıklamada, ‘’Kişilerin yaşam süresini önemli ölçüde kısaltan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen “kanser hastalığı" ölümler arasında kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almaktadır. Kanser yüzde 90 oranında çevresel, yüzde 10 oranında ise kalıtsal genetik faktörlere bağlı oluşmaktadır. Çevresel faktörler arasında da tütün ürünlerinin kullanımı, sağlıksız beslenme, obezite ve alkol kullanımı ilk sıralarda yer almaktadır. Özellikle ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla ölümün yok edilebildiği ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türleri göz önüne alındığında korunmanın ne kadar önemli olduğu gerçeği bir kez daha açığa çıkmaktadır.’’ diye konuştu.

Erken Teşhis En Önemli Faktör

Uluslararası Kanser Ajansı 2018 kanser tahminlerine göre Dünya’da toplam 18,1 milyon yeni kanser vakası geliştiğini açıklayan Turhan, bunun sonucunda 9,6 milyon kansere bağlı ölümün meydana geldiğinin altını çizdi.

Turhan, Türkiye'de ise 2018 yılı verilerine göre yılda her yüz bin erkeğin 284’ünde, her yüz bin kadının ise 182’sinde kanser geliştiğini belirtti. Öncelikle kanseri tütün ürünlerinden kaçınma, alkol tüketimini azaltma, sağlıklı bir vücut ağırlığını koruma ve düzenli egzersiz yapma gibi sağlıklı yaşam davranışlarıyla önlemenin mümkün olduğunu vurgulayan Turhan, sonrasında ise, uygun tarama programları ile kansere erken dönemde tanı konulabildiğini ve bu sayede bireylerin yaşam sürelerinin uzatılabildiğini açıkladı.

Toplumsal Farkındalık Arttırılmalı

Prof. Dr. Ebru Turhan, kanser konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasının kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında geldiğini vurgulayarak ‘’ Toplumdaki bireylerin kendi vücutlarındaki olası bir değişikliği zamanında fark edebilmeleri adına teşvik edilmesi ve erken tanının değeri hakkında bilgilendirilmesi oldukça önemlidir. Bilindiği üzere erken tanı, kanserde tedavinin başarılı olması adına atılan ilk ve en önemli adımdır.’’ dedi.

Turhan konuyla ilgili olarak ‘’Ülkemizde de bu amaçla Dünya Sağlık Örgütü tarafınca önerilen her üç kanser türü için yani meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için “Kanserde Erken Teşhis” tarama programları yürütülmektedir. Ücretsiz olarak sunulan meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanser taramaları Aile Hekimliği Birimleri’nde, KETEM’lerde (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu toplum tabanlı kanser taramalarına yönelik çalışmaların desteklenmesi oldukça önemlidir.’’ ifadelerini kullandı.