SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu: 'İl sağlık müdürlüklerinin denetimleri artırmasını istiyoruz'
Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, derneğe başvuran estetik ve kozmetik işlem mağduru hasta sayısının basına yansıyan haberlerden kat kat fazla olduğunu belirterek, "Son yasal düzenlemelerle güzellik salonu ve kuaförlerin denetimleri yeniden il sağlık müdürlüklerine verildi. Bu gelişmeyi olumlu buluyor ve il sağlık müdürlüklerimizin bu alandaki denetimlerini artırmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı
Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu: 'İl sağlık müdürlüklerinin denetimleri artırmasını istiyoruz'
13 Kasım 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Çalıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerde Adana'da bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptıran bir vatandaşın vücudunda kalıcı yanıklar oluştuğunu hatırlattı. Kuaför, güzellik salonu gibi tıbbi işletme olmayan yerlerde lazer epilasyon işlemi yapılmasının yasak olduğuna dikkati çeken Çalıkoğlu, söz konusu iş yerlerinde ancak tıbbi cihaz kategorisinde olmayan IPL (fotoepilasyon) cihazlarının, sadece epilasyon amacıyla kullanılabildiğini anlattı.

Neredeyse her sokak başında lazer epilasyon yapan bir güzellik salonu bulunduğunu belirten Çalıkoğlu, şöyle devam etti:

"Bu durum halkımızın sağlığını olumsuz yönde etkiliyor çünkü hekim kontrolünde yapılmayan lazer uygulamaları ciltte ciddi yanık, kalıcı iz ve lekelenmelere yol açabiliyor. Derneğimize merdiven altı tıbbi estetik uygulamalar ve lazer yanıkları ile ilgili her geçen gün daha çok sayıda mağdur edilmiş hasta başvuruyor. Basında yer alan vakalar buz dağının sadece görünen kısmı. Bize başvuran estetik ve kozmetik işlem mağduru hasta sayısı ne yazık ki basına yansıyan haberlerden kat kat fazla. Bu durum bizi halk sağlığı açısından endişelendiriyor. Son yasal düzenlemeler ile güzellik salonu ve kuaförlerin denetimleri yeniden il sağlık müdürlüklerine verildi. Bu gelişmeyi olumlu buluyor ve il sağlık müdürlüklerimizin bu alandaki denetimlerini artırmasını istiyoruz."

Emel Erdal Çalıkoğlu, denetimlerde talep edildiği takdirde dermatoloji uzmanlarının gönüllü olarak sağlık müdürlüklerine yardımcı olacağını belirterek, merdiven altı estetik ve kozmetik uygulamaların son bulması için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlarla iş birliği yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Anahtar Kelimeler:

turk dermatoloji dernegi dermatoloji estetik prof dr emel erdal calikoglu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Sağlık Bakanlığı hekim yoğunluğu fahrettin koca sağlık bakanı fahrettin koca Acil servisdunya diyabet gunu Prof. Dr. Nermin Olgun112 acil Obez ambulans Zülfiye UlaşTürk Dermatoloji Derneği dermatoloji estetik Prof. Dr. Emel Erdal ÇalıkoğluRadyasyon Onkolojisi Prof. Dr. Esra Kaytan Prof. Dr. Müge AkmansuHukukçu Hekimler Enstitüsü Ertunç Mega Yakup Gökhan Doğramacı sağlıkta düzenleme yasa teklifi Doç. Dr. Ergun Çetinkayadogu ekspresiTeksas Üniversitesi SBRT antibiyotik dirençli bakteri KLİMİK Prof. Dr. Alpay AzapSağlık Bakanı Fahrettin Koca bütçe görüşmeleri turk toraks dernegi̇ sağlıkta şiddetFatih Çetiner Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesidemir eksikligi kansizlikAşil tendonu Op. Dr. Tansel Mutlu Karabük Üniversitesibagirsak mikroplari bagisiklik sistemi obezite prof. dr. okan bulent yildizEbola salgını Demokratik KongoAIFD orkun erkus
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.