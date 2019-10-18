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Prof. Dr. Erbahçeci: Hedefimiz bedensel engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak
Türkiye Protez-Ortez Bilim Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatih Erbahçeci, son dönmelerde yapılan çalışmalarla protez-ortez alanında önemli gelişmeler sağladıklarını belirterek, hedeflerinin bedensel engeli olan bireylerin yaşam kalitesini artırmak olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Erbahçeci: Hedefimiz bedensel engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak
18 Ekim 2019 - AA
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Türkiye Protez-Ortez Bilim Derneği işbirliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Balkan Protez-Ortez Sempozyumu, TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde başladı.

Sempozyumun açılış programında konuşan dernek başkanı Prof. Dr. Fatih Erbahçeci, protez-ortez alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edildiğini ve gelişmelerin hastalara en iyi şekilde yansıtıldığını ifade etti.

Her zaman en iyiyi hedeflediklerini dile getiren Prof. Dr. Erbahçeci, "Protez ve ortez hizmetlerinin profesyonelleşmesinde ve gelişmesinde üniversiteler, resmi kurumlar ve bu alanda çalışma yapanlara büyük iş düşmektedir. Bu anlayışla bizler de Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan çalışmalara katılmakta ve önemli görevler üstlenmekteyiz. Bu çalışmaların hepsi protez-ortez kullananların en iyi hizmeti alması için yapılmaktadır. Bu alanda her şeyin çok iyi olduğunu ve her şeyin toz pembe olduğunu söyleyemeyiz ancak sorunların çözümü çalışmalarımız sürmektedir." şeklinde konuştu.

Engelli bireylerin protez ve ortez kullanımına en kısa ve sağlıklı şekilde ulaşmasının önemine vurgu yapan Erbahçeci, şöyle devam etti:

"Protez ve ortez alanındaki gelişmeler, bedensel engelli bireylerin aktivitelerini yapabilmesi ve onları işlevsel olarak kullanabilmesini sağlıyor. Aynı zamanda bu araçların yaşamsal kaliteyi arttırmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda teknolojik yelpaze giderek artmakta ve yeni araçlar kullanıma girmektedir. Balkan ülkeleri arasında protez ortez iş birliğini arttırmak, profesyoneller arasındaki etkileşimi gerçekleştirmek, ortak çalışmaların önünü açabilecek bir ortamı sağlamak adına bu sempozyumunda alanımıza önemli katkılar sunacağını biliyoruz."

TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da sempozyumun protez-ortez alanına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, başarılı bir sempozyum geçmesi temennisinde bulundu. 

Protez ve ortez alanında yeni gelişmelerin konuşulacağı sempozyum, yarın sona erecek.

Anahtar Kelimeler:

turkiye protez-ortez bilim dernegi fatih erbahceci

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