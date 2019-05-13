Prof. Dr. Erbuğ Keskin Hemşireler Gününü kutladı: Yetişmemde sizlerin çok emeği var

Prof. Dr. Erbuğ Keskin'in paylaşımı şu şekilde:

”Hemşireler Haftası” ya da ”Hemşiraaanımmm seron bitti”

Doktorlarla birlikte en çok onlar sözlü ve fiziksel şiddete uğrarlar, servislerde, polikliniklerde, acillerde… Onları bozuk sağlık sisteminin sebebi zannedenler tarafından..

Fransa’da çalıştığım sırada, hemşireler çalışma şartlarının zorluğundan yakınıyorlardı bir gün. Hepsinin arabası vardı, bir aylık yaz tatillerini yurt dışındaki tatil köylerinde geçiriyorlardı. Ama haftalık 45 saat olan çalışma saatlerinden şikayetçiydiler ve diğer devlet memurları gibi 35’e düşürülmesini istiyorlardı.

İyi ki bana Türkiye’deki hemşirelerin durumunu sormadılar.

Arabadan, yurtdışı tatilinden vazgeçtim, bizimkiler bayramda ailelerinin yanına zor gidebiliyorlar mı diyecektim?

Hemşire sayısı çok yetersiz.

Geçen sene gece vardiyasında çalışacak hemşiremiz kalmadığı için 100 yıldır 7/24 çalışan kliniğimizi kapatmak zorunda kaldık.

Mezun olmuş 35.000 hemşire atanmak için kadro bekliyor. Ama devletin kadro önceliği Diyanet gibi daha önemli kurumlarda…

”Hastanede yatarken size yeterince iyi bir bakım sağlayamıyoruz” diyor devlet.

”Ama merak etmeyin öldükten sonra sizi yıkayacak yeterince imamımız var”

Aslında çok yeni de değil bu durum. Ben bildim bileli var.

Ve ben bildim bileli hemşireler; onlarca, ekonomik, sosyal problemlerine, mesleki ve ailevi dertlerine rağmen, hep başkalarının sağlıkları için çabalayarak, geçen yaşama direnmeye çalışıyorlar

Tıpkı yıllardır yaptıkları gibi ve tıpkı onlardan öncekilerin yapmış oldukları gibi…

Sevgili Hemşire kardeşlerim…

Yetişmemde sizlerin çok emeği var. Ameliyata girerken nasıl yıkanacağımı siz öğrettiniz bana, nasıl giyinileceğini, aletlerin adını...

damara girmeyi de sizden öğrendim, bütün meslektaşlarım gibi, serum takmayı da… hatta bebeğin kucakta nasıl tutulacağını, nasıl besleneceğini…

Uzun geceler boyu nöbetlerde yanımızda sadece siz vardınız.. sevinçlerimizi, üzüntülerimizi, sevgilerimizi paylaştık. Dert ortağımız oldunuz, dertleştik, aşık olduğumuzu ilk siz öğrendiniz., akıl verdiniz. Dinledik… Size ve içgüdülerinize hep inandık…

Yıllardır sizinle birlikte çalışmaktan, sizinle aynı ekipte olmaktan gurur duyuyorum.

Sizi seviyorum.

Günümüz kutlu olsun