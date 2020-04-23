Prof. Dr. Ercüment Ovalı '23 Nisan'ı bekleyin' demişti... Geliştirdikleri 2 aşı için hayvan testlerine başlandığını duyurdu

Daha önce koronavirüs tedavisinde kullanılacak aşı çalışmasının sonucunu 23 Nisan'da açıklayacağını duyuran Ercüment Ovalı'dan yeni bir açıklama geldi. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs aşısıyla ilgili laboratuvar çalışmasının bittiğini belirtip "Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında." notunu paylaştı

Dornaz Alfa ilacı açıklamasına Fahrettin Koca tepki göstermişti

Ovalı ilk olarak "Koronavirüs aşısı için 23 Nisan'ı bekleyin" açıklamasını yapmış ve koronavirüs tedavisi için 'Dornaz Alfa' ilacının önemini vurgulamıştı. Ovalı bu açıklamasının ardından hem tıp camiasından hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tepki görmüştü. Bakan Koca, Ovalı'nın açıklamasına ''Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanmaz. Biz insanlara faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Ama yayın ve araştırmanın nasıl yapılacağı da bilinir. 23 Mart'ta bize cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejiktir. Sosyal medya üzerinden bu iş olmaz. Uluslararası bir firmanın ilacıyla böyle umutlar tüketilerek yapılmaz.'' sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Ovalı, tepkiler üzerine yeni açıklama yapmıştı

Tepkilerin artmasının üzerine Ercüment Ovalı; "Aşı çalışıyoruz ilaç çalışmamız yok" demişti. Ovalı'nın açıklamasının devamı şu şekildeydi:

-Dornaz Alfa ve Covid19 tweetime yönelik açıklamamdır: 16.04.2020 tarihinde gece yarısı attığım tweet mesajımın yanlış anlaşılması beni fazlasıyla üzmüştür. Kullandığım ifadeden bir ilaç-molekül bulduğumuz manası çıkartılmıştır, bu doğru değildir.

-Biz ilacın firma ve marka ismi vermemek için farmakolojik ismini kullandık. Amacımız molekülü biz bulduk demek değildi. Bizim acilen test edilmesini istediğimiz ve öngördüğümüz şey, bu ilacın Covid-19 hastalığı tedavi sürecinde yararlı olabileceği idi.

-Özetle biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük, ayrıca bugünlerde dünyada başka araştırmacıların da benzer düşünceleri olduğu görülmektedir.

-Bu ilacın Covid-19 tedavisinde kullanımı ile ilgili klinik araştırma gerçekleştirme talebimiz TUSEB’ e iletilmiştir. Bu noktada bizce önemli olan tartışmaların bir kenara bırakılıp acilen bu ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilmesidir. Saygılarımla.

Beklenen haber bugün yine 'sosyal medyadan' geldi

''Canım ülkem koronavirüs aşısı geliştirdi!''

Prof. Dr. Ercüment Ovalı bugün sosyal medya hesabından, "Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum. Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında." notunu paylaştı.

Sıra hayvan deneylerine geldi

Daha önce işaret ettiği 23 Nisan tarihinde açıklama yapan Ovalı, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! Covid-19'a karşı 2 farklı aşı üretiminin laboratuvar kısmını tamamladık. Sıra hayvan deneylerinde." ifadelerini kullandı.

Ovalı, çalışmaya ait detaylı raporun bakanlığa gönderildiğini de açıkladı.