Prof. Dr. Erdem Göker: Akciğer kanseri artık tedavi edilebiliyor

İzmir-Türk Akciğer Kanseri Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdem Göker, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle, yaptığı açıklamada, Türkiye'de kanser hastalıkları arasında akciğer kanserinin görülme sıklığı bakımından ilk sırada yer aldığını dile getirdi. Akciğer kanserinin en çok ölüme neden olan kanser olduğunu da belirten Göker, şöyle devam etti:

"Kadın kanserleri dendiğinde akla ilk gelen kanser türü, önceki yıllarda meme kanseriydi. Artık bugün kadınlarda da akciğer kanseri görülme sıklığı, meme kanseriyle neredeyse aynı sayıya ulaştı. Bunun nedeni kadınlarında son yıllarda tütün ürünleri kullanma oranlarının yükselmesi. Kansere bağlı ölümlere baktığımızda akciğer kanseri hem kadınlarda hem de erkeklerde en fazla öldüren kanser hastalığı."

Prof. Dr. Göker, son yıllarda akciğer hastalığının tedavisi konusunda önemli adımlar atıldığını aktardı. Akciğer kanserinin tedavi edilebilir olduğunu anlattığında hastalarının şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Prof. Dr. Göker, şunları söyledi:

"Akciğer kanseri, 10 yıl öncesine kadar korkutan bir hastalıktı ama yeni gelişen ilaçlar ve tanı koymada gelişen yöntemlerle artık akciğer kanseri tedavi edilebilir bir hastalık haline geldi. Bu mucize gibi bir şey. Tedavide 2 çeşit ilacımız çıktı. Bir tanesi akıllı ilaçlar dediğimiz, akciğer kanserinin patolojisinde gördüğümüz birtakım testlerle saptayabildiğimiz proteinlere karşı gelişmiş ilaçlar. Onları kullandığımızda hastanın ömrü ciddi anlamda uzuyor. İkinci ilaç türü ise inoterapi dediğimiz, hastanın kendi bağışıklık sistemiyle hastalığı yendiği ilaçlar. Kemoterapi gibi bariz bir yan etkisi yok. Bu ilaçlar bizim bağışıklık sistemimizi yeniden canlandırarak, tümörü yenmemizi sağlıyor. Mucize gibi sonuçlar elde ettik. Bu ilaçlar hastaların yüzde 20'sinde tam şifa olurken, diğerlerinin ömrünü de uzatıyor."

Akciğer kanserinde hastanın moral durumunun çok önemli olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Göker, "Akciğer kanseri tedavisinde erken tanı ve hastaların doğru yerde medikal, radyasyon onkoloji uzmanları, göğüs hastalıkları ve cerrahisi ile patoloji gibi branşların ortak kararıyla tedavi edilmeleri çok önemli. Kanser hastalıklarında kemoterapi tedavisi direkt kanserli hücreleri öldürüyor, onun için hala en önemli tedavi şekli. Bağışıklığı güçlendiren inoterapi ilaçlarının kullanılması tedavi sürecine olumlu etki yaratıyor." dedi.

Prof. Dr. Göker, kanser hastalığında kullanılan ilaçların pahalı olduğunu, yerli ilaç geliştirme konusundaki çalışmaların desteklenmesi gerektiğini da kaydetti.