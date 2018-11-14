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Prof. Dr. Ergün Seyfeli: 'Diyabet hastalarının kalp hastalıklarına yakalanma riski daha fazla'
Prof. Dr. Ergün Seyfeli, diyabet hastalarının kalp hastalıklarına yakalanma risklerinin, sağlıklı insanlara göre 2 ile 4 kat daha fazla olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Ergün Seyfeli: 'Diyabet hastalarının kalp hastalıklarına yakalanma riski daha fazla'
14 Kasım 2018 - İHA
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14 Kasım Diyabet Günü ile ilgili açıklamalarda bulunan Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, dünyada yaklaşık 400 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 8 milyon diyabet hastasının olduğunu belirtti. Türkiye’deki rakamın her geçen yıl yüzde 20 oranında artış gösterdiğini kaydeden Seyfeli, diyabet hastalığının başta kalp olmak üzere, beyin, böbrek, göz, sinirler ve damar sistemini olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekti. Seyfeli, tansiyon, kolesterol yüksekliği, obezite gibi kalp hastalıklarına zemin hazırlayan diyabetin, sağlıklı olanlara oranla diyabet hastalarında 2 ile 4 kat daha fazla kalp hastalığı görülmesine neden olduğunun altını çizdi. 

Diyabet hastalarında gizli şeker görülme riski yüksek 
Diyabetlilerde görülen kalp hastalıklarının başında kalp krizleri ile kalp yetmezliğinin geldiğini dile getiren Seyfeli, yine diyabet hastalarının diğer kalp hastalarına göre daha fazla gizli şeker riski altında olduğunu vurguladı. Seyfeli, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Örneğin şeker hastalarında, kalp krizinin en önemli bulgusu olan göğüs ağrısı daha az görülmekte, bunun yerine hazımsızlık, nefes darlığı, şişkinlik, en küçük bir efor sarf edildiğinde yorulma şeklinde kendini gösterebilir. Bu durum da hastaların geç kalarak sağlık merkezlerine gelmelerine ve daha dramatik sonuçlarla karşılaşmalarına neden olur.” 

Diyabetlilerde damar tıkanıklıkları uzuv kaybı nedeni 
Diyabetin, kalp hastalıklarının yanı sıra, LDL kolesterolünün yüksekliği nedeniyle damar tıkanıklıklarına da zemin hazırladığını ifade eden Seyfeli, ilerleyen vakalarda kangrene bağlı uzuv kayıplarının çokça görüldüğünü dile getirdi. Seyfeli, “Şeker hastalığı kalp hastalığı dışında damarlarda da bir takım hasarlara neden olmaktadır. Örneğin, ayaklarda iyileşmeyen yaralar, kılların dökülmesi ve uyuşma, karıncalanma gibi şikayetlerin olması damar tıkanıklıklarının bir göstergesi olabilir. Kendilerinde bu belirtileri gözlemleyen şeker hastaları vakit geçirmeden hekime başvurmalıdır. Aksi takdirde damar tıkanıklıkları sonucu, kangrenler hatta ayaklarda kesilmelere ve dolayısıyla uzuv kayıplarına varan daha dramatik sonuçlarla karşılaşılabilir” diye konuştu. 
Seyfeli, son olarak diyabet hastalarına şu önerilerde bulundu: 
“Diyabet hastaları kalp damar hastalıklarına daha yatkın oldukları için, örneğin eğer tansiyonları yüksekse mutlaka bunu tedavi ettirmeli, kolesterol seviyelerini sanki kalp-damar tıkanıklığı varmışçasına düşürmeye gayret etmeli, fazla kilolarından kurtulmaları, haftada en az 3-4, mümkünse her gün 35-40 dakika yürüyüş yapmaları gerekmektedir.” 

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diyabet prof dr ergun seyfeli

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