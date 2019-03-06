SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: 'En çok öldüren kanser türü akciğer kanseri'
Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sigara içenlerin her nefes sigarada 4 bin çeşit zehri soluduğunu belirterek, "Bunda da en başta akciğerler etkileniyor. En çok öldüren kanser türü de akciğer kanseri." dedi.
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: 'En çok öldüren kanser türü akciğer kanseri'
06 Mart 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


TÜ Yeşilay Topluluğu tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yılmaz Konferans Salonu'nda "Sağlıklı Bir Nesil, Sağlıklı Bir Gelecek" söyleşisi düzenlendi. 

Aynı zamanda tıp profesörü olan Rektör Tabakoğlu, programda yaptığı konuşmada, sigaraya bağlı hastalıkların en ölümcül hastalıklar olduğunu ve sigara nedeniyle her 8 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. 

Sigaranın modern çağın en önemli sorunlarından olduğunu anlatan Tabakoğlu, "Sigaradan dolayı her yıl 4 milyondan fazla kişi ölüyor. 2020 yılında erişkinlerde her üç kişiden birinin sigaraya bağlı hastalıklardan öleceği ön görülüyor. Çok korkunç bir tablo aslında. Sigara hemen içildiğinde öldürseydi kimse içmezdi ama 20-30 yıl sonra öldürüyor. İnsanlar bunun bilincine varamıyor. Bunun farkına varmak zorundayız." ifadelerini kullandı. 

Sigaranın içerdiği nikotinin bağımlılığa sebep olduğunu anımsatan Tabakoğlu, sigarada katran, tiner, amonyak, kadminyum, arsenik, aseton gibi 4 binden fazla zararlı maddenin bulunduğuna işaret etti. 

"Sigara içen biri hayatının 10 yılını sigaraya veriyor" 

Tabakoğlu, sigaranın barındırdığı zehirli maddelerin birçok hastalığa sebep olduğunu ve sigara içen insanların yaşam süresinin kısaldığını vurgulayarak, şunları söyledi: 

"Sigaradan en çok etkilenen organ akciğer. Yoğun dumana maruz kaldığı için akciğerin yapısına büyük zarar veriliyor. Her bir nefes sigarada vücuda 4 bin çeşit zehir giriyor. Bunda da en başta akciğerler etkileniyor. En çok öldüren kanser türü de akciğer kanseri. İçilen her sigarayı kor haline gelmiş bir toplu iğne gibi düşünebiliriz. Günde bir paket sigara içen bir kişi, akciğerine günde 20 kez kızgın toplu iğneyi batırmış kadar zarar veriyor. 20 yıl içen birini düşünürsek bu süre zarfında neredeyse bir akciğerini kaybeder. 

Her sigara içen mutlaka ömründen birkaç dakikasını sigaraya veriyor. Düzenli sigara içen biri hayatının yaklaşık 10 yılını sigaraya veriyor. Bu bütün bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş bir durum. Bir de erken ölümlere sebep olabiliyor. Aynı zamanda hayat kalitesini de düşürüyor. Sürekli hastalıklarla boğuşmak zorunda kalınıyor." 
 

Anahtar Kelimeler:

tutun kullanimi akciger kanseri trakya universitesi erhan tabakoglu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
tütün kullanımı akciğer kanseri Trakya Üniversitesi Erhan Tabakoğluaile hekimliği münhal kadrolar Sağlık Bakanlığı sağlıkta şiddet Nurullah AraskilSağlık Bakanlığı eş durumu tayini aile hekimliği tayin lenfödem farkındalık günü lenfödem Hacettepe Üniversitesi Pınar Borman Figen Ayhan Nurgül Köse Süleyman Köse Meram Tıp Fakültesi TJOD Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ateş Karateke kadın sağlığıYükseköğretim Kurulu YÖK akademisyen kadın hatay hastanede yangın
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
07/03-10/036. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar GüncellemesiKARDİYOLOJİKIBR
07/03-10/036. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar GüncellemesiKARDİYOLOJİKIBR
14/03-17/034. Psikiyatri Zirvesi & 11. Ulusal Anksiyete KongresiPSİKİYATRİANTA
14/03-17/034. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete KongresiPSİKİYATRİANTA
14/03-17/034. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği KengresiAİLE...ANTA
13/03-17/03Ulusal Akciğer Sağlığı KongresiGÖĞÜS...ANTA
27/03-30/0318. Nefroloji Kış OkuluNEFROLOJİKIBR
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.