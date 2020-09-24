Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, Covid-19'a yenik düştü
Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, Covid-19'a yenik düştü
24 Eylül 2020 08:37 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Twitter hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Güner Sönmez, ''Maalesef bir Covid şehidimiz daha; Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu'nu kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve tıp camiasına başsağlığı diliyorum.'' İfadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ertan Tatlıcıoğlu'nun vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirirken, "Leymosun'luların ve Kıbrıs Türk halkının başı sağolsun" dedi.

Akıncı'nın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Aynı toprakların insanı, değerli bilge bir profesör, deneyimi sayesinde yıllar önce hayatımızı kurtarmış yetenekli bir cerrah; ama en önemlisi güvenilir bir dostu, sevgili Ertan Tatlıcıoğlu'nu kaybettik. İki hafta kadar önce telefonda konuştuğumuzda hiç bir sağlık sorunu olmayan bu dostumuzu da ne yazık ki Ankara'da koronaya kurban verdik.

Kendisine Allah'tan rahmet dilerken sevgili eşi ve oğlunun acısını paylaşıyorum. Tüm yakınlarının, sevenlerinin Leymosun'luların ve Kıbrıs Türk halkının başı sağolsun."

Anahtar Kelimeler:

prof dr ertan tatlicioglu covid bassagligi vefat

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.