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Prof. Dr. Esra Kaytan: 'D vitamini eksikliği kanser hastalığının tekrarlanma süresini kısaltıyor'
Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, D vitamininin pek de bilinmeyen bir faydasına dikkat çekti: D vitamini eksikliği kanser hastalarında tekrarlamayı ve sağ kalım süresini olumsuz etkiliyor
Prof. Dr. Esra Kaytan: 'D vitamini eksikliği kanser hastalığının tekrarlanma süresini kısaltıyor'
03 Ocak 2019 - Sabah Gül Kireklo
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D vitamini kanserleşme sürecinde sorgulanan en önemli vitaminlerden biri. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, "D vitamini eksik hastalara baktığımızda, bazı hastalıklarda tekrarlamayı ve sağ kalım süresini negatif yönde etkiliyor" dedi.

BAZI KANSERLERİ ÇOK ETKİLİYOR
Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, "D vitamini sağlıklı bireylerde kullanılarak, kanser ve diğer hastalıklardan koruyuculuğu olup olmadığı çalışmaları yapılmıştır. Özellikle 55 yaş üzeri kadınlarda yapılan çalışmalarda yüksek D vitamini takviyesi, kanser hastalığının oluşumunu önleyememiştir. Bununla beraber D vitamini eksikliği olan hastalarda 10 yıllık takiplerinde D vitamini seviyesi düşük olan hastaların ölüm oranı, yüksek seviyede olan hastalara göre daha fazla olarak görülmüştür" dedi.

Sabah Gazetesinde yer alan Gül Kireklo'nun haberine göre; kanser hastaları özelinde bakıldığında ise özellikle boyun ve yemek borusu yerleşimli tümörlerde D vitamini eksik olan hastaların gidişatının daha kötü ve hastalığın yineleme oranlarının daha yüksek olduğunun gözlendiğini kaydeden Prof. Dr. Sağlam, "Melanom yine en ölümcül cilt kanserlerinden olup D vitamini seviyelerinin güneşin zararlı etkilerinden uzak durularak ağızdan alınan takviyelerle yükseltilmesi zorunludur. D vitamini düşük olanlarda, hastalığın yineleme oranlarında ve ölüm oranlarında artış gösterilmiştir. Meme kanserleri ve kolon (bağırsak) kanserleri D vitamini seviyesinin yüksek olması gereken ve tekrarlanmalara yol açan durumlardadır. Hastaların seviyelerini kontrol ettirerek D vitamini takviyesi alması hastalık seyrini olumlu etkilemektedir" dedi.

MENOPOZ SONRASI İÇİN DE ÖNEMLİ
Memorıal Şişli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Göçmen ise, D vitamini eksikliğinin en çok kadınları vurduğunu söyledi. Prof. Dr. Göçmen "D vitamini eksikliği kadın hastalıkları ve doğum konusunda da kendini göstermektedir. Hamilelik döneminde anne ve çocuk sağlığı için D vitamini kullanımı son derece önemli. Anne karnındaki bebek kalsiyum ihtiyacını anneden karşıladığı için kalsiyum dengesinin sağlanması için D vitamini düzeyinin yeterli olması gerekmekte" dedi.

Anahtar Kelimeler:

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