Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Fatih Ağalar: Meme kanserinde hedefe yönelik tedaviler çığır açtı
Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar, hedefe yönelik tedavilerin meme kanserinde çığır açtığını belirterek, evre 4 kemik metastazlı hastaların bir kısmının hedefe yönelik tedavilerle hastalıktan kurtulabildiğini bildirdi
Prof. Dr. Fatih Ağalar: Meme kanserinde hedefe yönelik tedaviler çığır açtı
22 Ekim 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Prof. Dr. Ağalar, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, meme kanserinin kadınlarda en sık rastlanan kanser türleri arasında ilk sırada yer aldığını ve bunun pek çok farklı şekilde görüldüğünü anlattı.

Her büyük tümörün ileri evre olmayabileceğine işaret eden Ağalar, "Koltuk altına metastaz yapmış her hastalık ileri evre hastalık değildir. Hatta bazı kemik metastazı hastalarının ileri evre olarak kabul edilmemesi gerekir. Her büyük tümör ileri evre olmadığı gibi her büyük tümöre kemoterapi de gerekmeyebiliyor. Biz meme tümörünün tiplerini ve davranışlarını anladıkça tedavilerde de çok önemli değişiklikler oldu. Dolayısıyla bugün meme kanseri tanı, tedavi ve takibinde yaşanan gelişmelere dayanarak yüz güldürücü günlere artık yakınız diyebiliyoruz." ifadelerini kullandı. 

Ağalar, meme kanserinde en önemli gelişmelerden birinin hastaların evrelemesinde değişen sınıflama sistemi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Meme kanserinin pek çok tipi var. Bazıları büyük tümörler bazıları ise mide kanserine benzerlik gösteren küçük tümörlerdir. Büyük tümör görülen hastalara 'TNM' sınıflamasına göre baktığımızda tanı evre 2 olabiliyor. Ancak hastanın genetik yapısı, yaşı, verilecek tedavi, tümörün bu tedaviye uygunluğu, yapılacak cerrahinin biçimine göre hastanın değerlendirildiği prognostik skorlama sistemine göre baktığımızda sonuç değişebiliyor. Bu skorlama sistemi sonucu, başlangıçta evre 2b olan hastalık, evre 1c, 1b hatta 1a'ya kadar düşebiliyor."

 "Günümüzde hedefe yönelik tedaviler ön planda"

Prof. Dr. Fatih Ağalar, meme kanseri tedavisinde cerrahi, kemoterapi, radyoterapinin yanında hedefe yönelik tedavilerin de ön planda olduğunu aktararak, "Hedefe yönelik tedaviler meme kanserinde çığır açtı. Örneğin, evre 4 kemik metastazlı hastaların bir kısmı hedefe yönelik tedavilerle bu hastalıktan kurtulabiliyorlar. Cerrahi küçüldü artık koltuk altına lüzumsuz müdahale etmiyoruz. Memedeki kitleyi çıkarıyoruz ve radyoterapi veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Ayrıca, onkoplastik cerrahi uygulandığını, bununla uygun memelerde deformite oluşturmaksızın çok daha büyük tümörlerin meme korunarak çıkartılabildiğini belirten Ağalar, onkoplastik cerrahinin yalnızca memenin boşaltılıp yeni meme yapılmasından ibaret olmadığını anlattı.

Prof. Dr. Ağalar, onkoplastik cerrahinin, tamamen memenin alınıp yeni meme yapılmasına alternatif olabilen, hastanın kendi memesinin ve çoğu kez meme başının korunduğu mükemmel yöntemlerin bütünü olduğunu bildirdi. 

 "Erken evrede tedaviler son derece başarılı"

Ailesinde meme kanseri öyküsü olan ve bazı çevresel faktörlere maruz kalan kişileri uyaran Prof. Dr. Ağalar, şu önerilerde bulundu:

"BRCA1 ve BRCA2 geni taşıyan kişiler meme kanseri açısından risk altında. Sigara içmek, alkol kullanmak, obezite, şeker hastalığı bunlar hep risk faktörü. BRCA1 ve BRCA2 genlerinden biri kişide pozitifse, ailede çok kuvvetli bir genç yaş meme kanseri öyküsü varsa bu hastalarda 25 yaşında senede iki defa muayene ve zaman zaman MR ve ultrasonla bunları takip ediyoruz. Hastalar artık meme kanserinden korkmamak gerektiğini bilmeli. Çünkü en küçük evreden en ileri evreye kadar herkese verilebilecek çok güzel tedaviler var. Ümitsizliğe kapılmamak gerekiyor. En ileri evrede bile hastanın yıllarca çok sağlıklı yaşayabilmesi mümkün. Artık kemik metastazlı bir hasta 10-15 sene hatta daha uzun seneler yaşayabiliyor. Erken evrede tedaviler son derece başarılı. Bunların bazıları çok iyi tedavi edilebilir hale geldiği için ileri evre yerine sistemik rahatsızlık olarak adlandırılmalı."

Anahtar Kelimeler:

meme kanseri fatih agalar kosuyolu hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
meme kanseri Ceren Avanos İnce Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı atama kurası Mesane kanseri Taner Divrik meme kanseri Fatih Ağalar Koşuyolu Hastanesi veteriner hekim grip aşısı sağlık bakanı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Selamı Duman organ nakli Oktay Demirkıran sağlık bakanlığı unvan değişikliği balık felç alzheimer kalp hastalığı karaciğer kanseri pankreas kanseri Sildenafil sitrat Bingür sönmez halk sağlığı Kadir Songür sağlıkta şiddet Nergiz Songür Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Güven Kaşıkçı nadir hastalık Duran Canatan gece nöbeti doktor hekim Nurşen Keleş doktor Parion Antik Kenti kolera Yemen Dünya Sağlık Örgütü
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/10-31/10 6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi ENDOKRİNO... ANTA
28/10-01/11 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi MİKROBİYO... İZMİ
31/10-02/11 Türkiye Maternal Fetal Tıp Derneği Ultrasonografi Kursu KADIN... İSTA
30/10-03/11 63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi PEDİATRİ KIBR
23/11-23/11 TMFTP Tıbbi Uygulamalar ve Hukuk Kongresi TIP... ANKA
21/11-24/11 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi ACİL TIP ANTA
26/11-30/11 3. Uluslarası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi HALK SAĞLIĞI ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.