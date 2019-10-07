Prof. Dr. Filiz Yanık: Şeker hastalığının gebelikte tanınması ve tedavi edilmesi son derece önemli

Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gebelikte en sık rastlanan endokrin probleminin diyabet olduğunu, bu durumla çok sık karşılaştıklarını belirtti.

Özellikle obez hastalarda bunu daha sık gördüklerini ifade eden Yanık, gebelikte diyabetin son derece önemli olduğunu, bunun için anne adaylarının dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

Yanık, obezitenin çağın çok ciddi problemi olduğuna dikkati çekerek, gebelerin obezite problemlerini önlemek adına gebelikten önce kilo vermeleri ve spor yaparak günlük yaşantılarını düzenlemelerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Gebelikte görülen diyabetin sadece annenin değil, fetusun, yenidoğanın sağlığını da çok etkileyen bir durum olduğuna dikkati çeken Yanık, şöyle devam etti:

"Anne açısından kan şekerinin çok yüksek çıkması daha sonrası için çok ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor. Annede göz dibi problemleri ve böbrekle ilgili problemler oluşabiliyor. En çok da karşımıza çıkan preeklampsi dediğimiz gebelik zehirlenmesini bu tür hastalarda daha çok görüyoruz."

Yanık, şeker hastalığına bağlı böbrek sorunu varsa yüzde 50 gibi oranla bu hastalarda preeklampsi gelişebildiğini belirterek, bunların annenin hayatını tehlikeye atabilecek çok ciddi sorunlar olduğuna işaret etti.

Gebelikte şeker hastalığının özellikle fetusu da ciddi riske attığını ifade eden Yanık, "Fetusun kendi şekerini kendi düzenleme mekanizmaları bozuluyor. Bu durum fetusun gelişimini oldukça etkiliyor ve iri bebeklerle karşılaşıyoruz. Sonrasında iri bebekler doğum sırasında sıkıntı yaşıyor ve bununla birlikte doğum travmaları oluşuyor." dedi.

Yanık, doğumdan sonra da bu bebeklerde "hipoglisemi" denilen ciddi problemler oluşabileceğine dikkati çekerek, "Onun dışında bebeklerin akciğer gelişimi bozuluyor. Akciğer gelişimi bozulduğu için yenidoğan bebekler solunum problemi ile karşı karşıya kalabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Şekeri yüksek gebeler tedavi edildiğinde birçok sorun engellenebilmekte"

Anne adayları ve bebeklerinin bu sorunlarla karşılaşmaması için şeker hastalığının gebelikte tanınması ve tedavi edilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Yanık, "Biz 24 ve 28 haftalıktan sonra tarama yapmaya başlıyoruz çünkü bu haftalardan sonra gebelikteki bazı hormonlar şekere yatkınlığı artırabiliyor. Bu nedenle gebeliğin 24 ve 28'inci haftasında yapılan testlerin önemi son derece büyüktür." diye konuştu.

Yanık, şekeri yüksek gebelerin tedavi edildiklerinde birçok sorunun engellenebildiğini kaydederek, bu konuda hekim ve anne adaylarına önemli görevler düştüğünü anlattı.

Perinatoloji Uzmanları Derneğinin bu konuda üzerine düşeni yaparak anne adaylarını her fırsatta uyardığını dile getiren Yanık, "Perinatoloji yüksek riskli gebeliklerle ilgilenen bir bilim dalı. Şu anda Türkiye'de hemen hemen her ilde birçok perinatoloji uzmanı yetişti ve görev yapıyor." dedi.