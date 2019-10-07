Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Filiz Yanık: Şeker hastalığının gebelikte tanınması ve tedavi edilmesi son derece önemli
Perinatoloji Uzmanları Derneği (PUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Filiz Yanık, anne adayları ve bebeklerinin sorunlarla karşılaşmaması için şeker hastalığının gebelikte tanınması ve tedavi edilmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Filiz Yanık: Şeker hastalığının gebelikte tanınması ve tedavi edilmesi son derece önemli
07 Ekim 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gebelikte en sık rastlanan endokrin probleminin diyabet olduğunu, bu durumla çok sık karşılaştıklarını belirtti.

Özellikle obez hastalarda bunu daha sık gördüklerini ifade eden Yanık, gebelikte diyabetin son derece önemli olduğunu, bunun için anne adaylarının dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

Yanık, obezitenin çağın çok ciddi problemi olduğuna dikkati çekerek, gebelerin obezite problemlerini önlemek adına gebelikten önce kilo vermeleri ve spor yaparak günlük yaşantılarını düzenlemelerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Gebelikte görülen diyabetin sadece annenin değil, fetusun, yenidoğanın sağlığını da çok etkileyen bir durum olduğuna dikkati çeken Yanık, şöyle devam etti:

"Anne açısından kan şekerinin çok yüksek çıkması daha sonrası için çok ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor. Annede göz dibi problemleri ve böbrekle ilgili problemler oluşabiliyor. En çok da karşımıza çıkan preeklampsi dediğimiz gebelik zehirlenmesini bu tür hastalarda daha çok görüyoruz."

Yanık, şeker hastalığına bağlı böbrek sorunu varsa yüzde 50 gibi oranla bu hastalarda preeklampsi gelişebildiğini belirterek, bunların annenin hayatını tehlikeye atabilecek çok ciddi sorunlar olduğuna işaret etti.

Gebelikte şeker hastalığının özellikle fetusu da ciddi riske attığını ifade eden Yanık, "Fetusun kendi şekerini kendi düzenleme mekanizmaları bozuluyor. Bu durum fetusun gelişimini oldukça etkiliyor ve iri bebeklerle karşılaşıyoruz. Sonrasında iri bebekler doğum sırasında sıkıntı yaşıyor ve bununla birlikte doğum travmaları oluşuyor." dedi.

Yanık, doğumdan sonra da bu bebeklerde "hipoglisemi" denilen ciddi problemler oluşabileceğine dikkati çekerek, "Onun dışında bebeklerin akciğer gelişimi bozuluyor. Akciğer gelişimi bozulduğu için yenidoğan bebekler solunum problemi ile karşı karşıya kalabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Şekeri yüksek gebeler tedavi edildiğinde birçok sorun engellenebilmekte"

Anne adayları ve bebeklerinin bu sorunlarla karşılaşmaması için şeker hastalığının gebelikte tanınması ve tedavi edilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Yanık, "Biz 24 ve 28 haftalıktan sonra tarama yapmaya başlıyoruz çünkü bu haftalardan sonra gebelikteki bazı hormonlar şekere yatkınlığı artırabiliyor. Bu nedenle gebeliğin 24 ve 28'inci haftasında yapılan testlerin önemi son derece büyüktür." diye konuştu.

Yanık, şekeri yüksek gebelerin tedavi edildiklerinde birçok sorunun engellenebildiğini kaydederek, bu konuda hekim ve anne adaylarına önemli görevler düştüğünü anlattı.

Perinatoloji Uzmanları Derneğinin bu konuda üzerine düşeni yaparak anne adaylarını her fırsatta uyardığını dile getiren Yanık, "Perinatoloji yüksek riskli gebeliklerle ilgilenen bir bilim dalı. Şu anda Türkiye'de hemen hemen her ilde birçok perinatoloji uzmanı yetişti ve görev yapıyor." dedi.

Anahtar Kelimeler:

perinatoloji uzmanlari dernegi filiz yanik

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi AIDS HIV Kim Milyoner Olmak İster Cerrahpaşa Eskişehir Şehir Hastanesi bebek dostu hastane Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım kronik hastalıklar dunya saglik orgutu birlesmis milletler gida ve tarim orgutu bulasici olmayan hastaliklarin onlenmesi trans yaglar gida guvenligi Bilim Şenliği Bayer anne sütü aydan biri Nükleer Tıp Haftası nükleer tıp Tevfik Fikret Çermik Gazi Yaşargil Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Fahrettin Keleştemur Türkiye’de Hekim Olmak Hakan uncu genel cerrahi tıp fakültesi kronik hastalık Serdar Gemici sperm bağışı sperm bankası HFEA Nobel Tıp Ödülü Perinatoloji Uzmanları Derneği Filiz Yanık felç Mamografi memeder meme kanseri farkindalik ayi pembe festival doc. dr. beyza ozcinar tümör nefes darlığı Mehmet Coşkun Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Zehra Aycan Kim Milyoner Olmak İster Arda Ayten Sütçü İmam Üniversitesi aile hekimi Kumlu devlet hastanesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.