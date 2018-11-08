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Prof. Dr. Güner Özsan: 'Kanser tek bir nedenle ortaya çıkmıyor'
Türk Hematoloji Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen 44. Ulusal Hematoloji Kongresi’nde önemli konular tartışıldı. Prof. Dr. Güner Hayri Özsan, kanserin tek bir etkenle ortaya çıkmadığını söyledi.
Prof. Dr. Güner Özsan: 'Kanser tek bir nedenle ortaya çıkmıyor'
08 Kasım 2018 - İHA
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Antalya’da Türk Hematoloji Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen 44. Ulusal Hematoloji Kongresi, alanında önemli misafirleri ağırladı. Kongrede düzenlenen basın toplantısına Türk Hematoloji Derneği Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güner Hayri Özsan, Türk Hematoloji Derneği İkinci Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Tiraje Celkan, Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, THD Üyesi ve Turkish Journal of Hematology Editörü Prof. Dr. Reyhan Küçükkaya ile Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurhilal Büyükkurt katıldı. 


Kanserle ilgili en çok merak edilen soruları cevaplayan Prof. Dr. Güner Hayri Özsan, "Kanser çok şanslıyız ki, bir iki etkenle karşımıza çıkmıyor. Özellikle hematoloji alanında birçok hastalığımız da böyle. Birçok olumsuz faktörün bir arada olması gerekiyor. Dışarıdan olan kanser yapıcı kimyasal uyarılar, virüsler. Bu da yetmiyor vücudun savunma sistemlerinde o dönemde yetersiz olması gerekiyor. Bağışıklık sisteminin baskılandığı dönemler, bazı enfeksiyonlar esnasında ek kazanılan genetik bozukluklar. Hepsi bir araya gelince bir süre sonra bardağı taşıran son damla ile kanser gelişimi söz konusu olabiliyor" dedi. 


"En çok tartışılan konulardan birisi, yediğimiz gıdalardan, çevresel faktörlerden kanser görülme oranları arttı mı?" ifadelerini kullanan Özsan, "Bu cevabı çok kolay soru değil. Bildiğimiz reel bir gerçek yaş ortalamasının tüm dünyada giderek arttığı. Kanserlerin çoğu ileri yaşlarda katlanarak artmış miktarda karşımıza çıkıyor. Muhakkak mümkün olduğunca doğal besinleri yememiz gerekiyor. Tek bir etken hemen kanseri oluşturmuyor, birçok etkenin bir araya gelmesi gerekiyor" diye konuştu. 
"Türkiye olarak Hematoloji alanında ne durumdayız?" sorusunu cevaplayan Prof. Dr. Güner Hayri Özsan, "Türkiye olarak hematoloji alanında oldukça iyi bir durumdayız. Hem Avrupa Hematoloji Topluluğu ile hem de ABD Hematoloji Topluluğu ile çok sıkı bir iş birliğimiz söz konusu. Toplantılarımız ortak. Türkiye’de bilim oldukça başarılı. Bir önemli konu da, bu alandaki tedavi olanaklarının ulaşabilirliliği. Ülkemizde bu alanda oldukça iyi. Birçok ülkeye göre çok iyi imkanlara sahibiz. Toplumun çok büyük bir kısmının güvence altında olduğu bir ülkede bu ciddi mali yükü beraberinde getiriyor" şeklinde konuştu. 

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Hematolojik kanserlerin diğer ülkelere dağılımının eşit olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özsan, "Bazı kanserler belli ülkelerde daha fazla. Beslenme, yaşam tarzı, genetik faktörlere göre. Bazı ülkelerde daha az. Bizim ülkemizde görülme oranları Avrupa bölgesine benziyor. Uzak Doğu’da bizde hiç görülmeyen hematolojik kanserleri görebiliyoruz, onlar da ülkemiz ve Avrupa’da görülmüyor" dedi. 

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