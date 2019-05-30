SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Hale Ören: Akut Lenfoblastik Lösemi'de sağkalım oranı yüzde 90'ı aştı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hale Ören, ALL'de genel sağ kalım oranının uygun tedaviyle yüzde 90'ı aştığını belirtti
Prof. Dr. Hale Ören: Akut Lenfoblastik Lösemi'de sağkalım oranı yüzde 90'ı aştı
30 Mayıs 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı Prof. Dr. Hale Ören, bir tür kan kanseri olan lösemide sağ kalım oranlarının, standart, kombine ve hedefe yönelik tedavilerle arttığını, Akut Lenfoblastik Lösemi'de (ALL) ise yüzde 90'ları aştığını bildirdi.

Prof. Dr. Ören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, löseminin, kemik iliğinde, kan yapımından sorumlu öncül hücrelerin hasarlanması sonucu ortaya çıkan ve alt tipleri bulunan hastalıklar olduğunu söyledi.

Çocukluk çağı kanserlerinde en sık lösemilerin görüldüğünü ifade eden Ören, "Çocuklarda lösemi sıklığı yüzde 30-40 oranında." dedi.

Ören, erişkinlerden farklı olarak çocukluk çağında bu hastalıkların büyük çoğunluğunun ani başlayan ve tedavi edilmediği takdirde hızla ilerleyen akut lösemiler şeklinde görüldüğünü vurguladı.

Kanın ve kemik iliğinin bir çeşit kanseri olan ALL sıklığının daha fazla olduğunu, özellikle 2-5 yaş arasında artış gösterdiğini belirten Ören, ALL'nin erkeklerde kızlara göre daha fazla görüldüğünü vurguladı.

Ören, çocuk ve ergenlerde kan kanseri olarak bilinen Akut Miyeloid Lösemi'nin (AML) ise lösemilerin yüzde 20'sini oluşturduğunu söyledi. Hastalığın en sık 0-2 yaşlarında görüldüğünü ifade eden Ören, "Dokuz yaşına kadar görülme sıklığı çok azalır, adolesan dönemde yeniden artış gösterir. Kız ve erkeklerde eşit oranlarda izlenir." bilgisini paylaştı.

"Enfeksiyonlara maruziyet lösemiye yol açabilir"
Ören, çocukların çoğunda lösemi gelişimini açıklayabilecek bir risk faktörü bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak bazı olgularda kalıtsal ve kazanılmış risk faktörleri saptanabilir. Gebelikte alkol kullanımı, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddeler olan pestisitler, çeşitli enfeksiyonlara maruziyet lösemiye yol açabilir. Çeşitli kromozom anomalileri de lösemiye yatkınlık yaratır. En sık down sendromu AML gelişmesinde etkili olur. Kazanılmış risk faktörleri arasında iyonize radyasyon, bazı ilaçlar, petrol ürünleri, benzen gibi organik maddeler sayılabilir."

"Hedefe yönelik tedaviler umut veriyor"
Lösemi tedavisinin hastalığın tipine ve hastanın ihtiyaçlarına göre farklılık gösterdiğini dile getiren Ören, kemoterapi, bununla birlikte kullanılan kombine tedavi uygulamaları, kemik iliği nakli ve son dönemde yapılan hedefe yönelik tedavi gibi seçeneklerin bulunduğunu söyledi.

Ören, teknolojinin ilerlemesine bağlı standart ve etkinliği gösterilen yeni metotlarla sağ kalım oranlarının arttığına işaret ederek, "ALL'de genel sağ kalım oranı uygun tedaviyle yüzde 90'ı aştı. AML'de ise genel sağ kalım yaklaşık yüzde 60." diye konuştu.

Hedefe yönelik tedavilerin etkinliğinin çocukluk çağı lösemisinde çeşitli çalışmalarla araştırıldığını ifade eden Ören, "Löseminin gelişmesinde etkili olduğu belirlenen moleküler bozukluğa yönelik ilaçları içeren hedefe yönelik tedaviler de umut veriyor." dedi.

Anahtar Kelimeler:

dokuz eylul universitesi hale oren akut lenfoblastik losemi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
diyabetik ayak Alper Çelik başasistan Sağlık Bakanlığı Mustafa Yenerçağ renkli reçete doktor aile hekimi prematüre Saybie bebek kadın doğum Sağlık Bakanlığı dengeli beslenme yetersiz beslenme Dünya Sağlık Örgütü Yemen Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi MS Hasta Eğitim Okulu Sibel Canbaz Kabay Mersin İl Sağlık Sinan Bahçacı akciğer kanseri Dünya Tütünsüz Günü Dokuz Eylül Üniversitesi depresyon Giresun Üniversitesi Cevdet Coşkun rektör Dokuz Eylül Üniversitesi Hale Ören Akut Lenfoblastik Lösemi sağlıkta şiddet darp beyin kanaması Uğur Demirel Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tütün ürünü sağlık bilimleri üniversitesi lütfi kırdar eğitim ve araştırma hastanesi Sevda Şener Cömert Vedat Obuz dolandırıcılık FETÖ polikistik over Korhan Kahraman sağlıkta şiddet Çocuk Hastanesi obezite beslenme TBMM kalp sağlığı kardiyoloji Stanford Kardiyovasküler Enstitüsü Joseph Wu
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
30/05-31/05 5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu NÖROLOJİ İSTA
26/05-01/06 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019 ACİL TIP ANTA
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA
13/06-15/06 9. Solunum Zirvesi GÖĞÜS... ISPA
14/06-15/06 MEDÜLLOBLASTOMA SEMPOZYUMU MULTİDİSİ... ADAN
14/06-16/06 11. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu (UVHS) ENFEKSİYO... AFYO
15/06-16/06 5. Kanserde Destek Tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu TIBBİ... ADAN
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.