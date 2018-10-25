Prof. Dr. Halis Süleyman: 'En büyük hayalimiz ülkemize kanser ilacı hediye etmektir'

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halis Süleyman Başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında kansere karşı ürün denemeleri devam ediyor. Prof. Dr. Halis Süleyman yaptıkları çalışma hakkında bilgi vererek "Bu ürünümüz farklı mantar ve bitki karışımından oluşan bir üründür. Bu ürünün antikanser aktivitesi fareler üzerinde denendi. Hücre kültürü üzerinde denendi. Bu ürünümüzün akciğer Bazal Alvol Epitel’den kaynaklanan kansere karşı çok etkili olduğunu öğrendik. Bu gelişmelerden sonra patent başvurumuzu yaptık. Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Daire Başkanlığına 16.11.2015 tarih ve PT 2015 01283 referanslı ürünümüzle ilgili başvurumuzu yaptık ve kabul edilerek patent hakkını kazanmış olduk. Bunun ilaç olabilmesi için artık klinik çalışmalara ihtiyacımız var. Bulunan ilacın ülkemiz için faydalı olacağını düşünüyorum. Devletimizden yardım bekliyorum" dedi.

"Diğer kanser türlerine de iyi geleceğini düşünüyoruz"

Bulunan ürünün mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Halis Süleyman, "Ürünümüz akciğer Bazal Alvol Epitel’den kaynaklanan kanser türleri için geliştirildi. Fakat kanser kanserdir. Bu ürünün kanser çeşitlerinde, pankreas olsun, akciğer olsun diğer kanser türlerine de iyi geleceğini düşünüyoruz. Bu konuda daha çok çalışmalarımız olacak. Fakat neticede bu konudaki çalışmalarda da maddi olarak desteklere ihtiyacımız olacak. Ürün çalışmamız bir hayli bütçe gerektiriyor. Bu bütçeyi karşılayacak gücümüz de yok. Dolayısıyla ilaç sanayilerinin bizimle irtibata geçmelerini, çalışmalarımızı daha da ilerleterek, hastalar üzerinde denenmesini sağlayarak ürüne çevrilmesi için davet bekliyoruz" ifadelerini kaydetti.

Prof. Dr. Halis Süleyman "Ürünün yarısı mantar diğer yarısı da bitkiden oluşuyor. Bitkimiz çok farklı bir bitki. Henüz hastalarımız üzerinde denemedik. Çünkü ürün henüz ilaç konumuna gelmedi ve yasal olarak bunu yapamıyoruz" dedi.

Çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten Prof. Dr. Halis Süleyman "Bu aşamadan sonra inşallah Sağlık Bakanlığımız bünyesinde girişimlerde de bulunmayı düşünüyoruz. 7 kişilik bir ekiple ve ekip başı olarak ilk olarak Erzurum’da bu çalışmaya başladık. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam ettirdik ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesinde de sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Çalışmalar çok uzun zaman aldı ama inşallah sonucu güzel olacak" dedi.

Ürünleri özellikle Karadeniz Bölgesi'nin değişik yerlerinden temin ettiğini belirten Prof. Dr. Süleyman, "Çalışmalarım sonuç verdi ve artık ürün kısmından ayrılacak ilaç ve tedavi sürecine geçmek istiyorum. Tüm bu hizmetlerin ortak amacı, hekime hastasına özgü tedavi verebilmesi için laboratuvar desteği sağlamaktır" diye konuştu.