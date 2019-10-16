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Prof. Dr. Hasan Bayram: Yüksek vergilendirme elektronik sigaranın tanınmasına yol açabilir
Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerine tanınacak yüksek vergilendirme düzenlemesinin, halihazırda illegal sayılan bu ürünlerin yasal olarak tanınması sonucuna yol açabileceğine işaret etti.
Prof. Dr. Hasan Bayram: Yüksek vergilendirme elektronik sigaranın tanınmasına yol açabilir
16 Ekim 2019 - AA
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Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de elektronik sigaranın ruhsatlandırılmış bir ürün olmaması nedeniyle yasal olarak satışının gerçekleştirilemediğine değindi.Yasal düzenlemelerin artarak devam edeceğine inandıklarını ifade eden Bayram, şunları kaydetti:

"Halkımızın, gençlerimizin bu yeni salgından korunmaları amacıyla elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin illegal yollardan teminini engelleyen bir kanunun çıkmasını ve hemen uygulanmasını bekliyor ve destekliyoruz. Öte yandan, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerine tanınacak bir yüksek vergilendirme düzenlemesinin, halihazırda illegal sayılan bu ürünlerin yasal olarak tanınması sonucuna yol açabileceği kaygısını taşıyoruz. Bunun yerine ruhsatlandırmaksızın, yasa dışı statüde kalması ve illegal kullanımıyla etkin ve tam mücadelenin yapılması, gençlerimizin ve halkımızın sağlığının korunmasının teminatı olacaktır."

Bayram, tütün ürünü olan ve sigara gibi nikotin içerdiği için hızla bağımlılık yapan elektronik sigara gibi tütünden elde edilen ve nikotin içeren sözde zararı azaltılmış ürünlerin sağlığa zararlı olduğunu belirterek, elektronik sigaraların yaşamı tehdit ettiğini, ciddi sağlık zararlarına yol açabildiğini ve kullanımının ölümle sonlanabildiğini anlattı.

"Gençleri tehdit eden boyutu nedeniyle endişe yaratmakta"

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı da bilim dünyasının elektronik sigaranın sağlık zararlarını her geçen gün daha iyi keşfettiğine değinerek, 30 Ağustos'ta Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından ABD'de 25 farklı eyaletten elektronik sigara kullanımına bağlı olduğu düşünülen, ölümle sonuçlanabilen ve ağır solunum yetmezliği ile seyredebilen vakaların bildirilmesi haberinin dünyada geniş yankı uyandırdığını hatırlattı.Bildirilen vaka sayısının 530'a ulaştığını kaydeden Dilektaşlı, şu bilgileri paylaştı:

"Tanı alan hastaların yarısından fazlasının 25 yaş altındaki gençler olması, özellikle hastalığın gençleri tehdit eden boyutu nedeniyle endişe yaratmaktadır. Yine hastaların dörtte üçünün erkek cinsiyette olması dikkati çekmektedir. Vakaların yüzde 90'ından fazlasının hastaneye yatırıldığı; hastaneye yatırılanların yüzde 62'sinin yoğun bakımda takip edildiği ve bunların yarısından fazlasının şiddetli solunum yetmezliği nedeni ile solunum cihazına bağlandığı bildirilmiştir ve ölüm sayısı 13'e ulaşmıştır. FDA'nın uyarı yaptığı vakaların kullandığı elektronik sigaraların çoğunluğunda nikotin ve/veya kenevir olarak da bilinen kannabinoidlerin bulunduğu bildirilmiştir. Bir diğer yandan, analizi yapılan elektronik sigaraların bir kısmında bağımlılık yapıcı olarak sadece nikotinin bulunduğunun tespit edilmiş olması dikkati çekmektedir. Görüldüğü gibi daha az zararlı olduğu ileri sürülen bu ürünler, kısa süreli kullanım sonrasında bile ölümle sonuçlanabilen ciddi akciğer hasarı ve solunum yetmezliğine neden olabilmektedir."

Dilektaşlı, elektronik sigaranın bağışıklık sistemini etkileyerek, zatürre riskini artırdığına dair ön kanıtlar sunulduğunu aktararak, "Elektronik sigara ile ilişkili pek çok sağlık zararı bildirilmiştir. Ancak kısa süreli kullanım nedeniyle bile henüz çocuk sayılabilecek yaştaki gençleri solunum yetmezliği ile seyreden ve ölümcül olabilen akciğer hasarı vakaları elektronik sigaranın giderek daha da tehlikeli hale geldiğini kanıtlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:

turk toraks dernegi hasan bayram

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