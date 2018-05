Prof. Dr. Hüsnü Efendi: Sigara kesinlikle MS'de hastalık aktivitesini artırıyor

Türk Nöroloji Derneği MS Çalışma Grubu Başkanı ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Efendi ve Merck’in katkılarıyla 'MS Inside Out' (Her Yönüyle MS) sloganıyla düzenlenen basın toplantısında her yönüyle MS anlatıldı. Sağlık Editörü Ceyda Erenoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Prof. Dr. Hüsnü Efendi ve Merck Türkiye Genel Müdürü Şehram Zayer konuşmacı olarak katıldı. Tıp alanındaki gelişmeler ve geleceğe yönelik çalışmalar ele alındığı toplantıda MS alanında yeni tedavi yöntemleri, farklı tedavi seçenekleri ve farkındalık yaratma konusundaki çalışmalara dikkat çekildi.

"D VİTAMİNİ ORANI YÜKSEKSE MS RİSKİ AZALIYOR"

Türk Nöroloji Derneği MS Çalışma Grubu Başkanı ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Efendi, Türkiye'de yaklaşık 60 bin, dünyada ise 3 milyondan fazla MS hastası olduğunu belirterek, "MS dünyanın her yerinde görülebilen bir hastalık ama özellikle kuzeyde yani ekvatordan uzak bölgelerde daha çok görülüyor. Bunun nedeni ise güneş ışınları ve D vitamini. Birey ne kadar çok güneş ışını alıyorsa ve vücudundaki D vitamini oranı ne kadar yüksekse MS hastalığına yakalanma riski o kadar azalıyor. Her gün 10-15 dakika arası güneşlenmekte fayda var" diye konuştu.

"HASTALIK ÇOK FARKLI BELİRTİLER SEYREDEBİLİYOR"

MS'in kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Hüsnü Efendi, "Yaklaşık 3 hastadan 2'si kadın, biri erkek. Genellikle 20 ile 40 yaşları arasında görüyoruz ama bu bir kural değil. Çocuklukta ya da daha ilerleyen yaşlarda ortaya çıkması mümkün. MS'de genel tanı koymada en önemli şey klinik belirtiler. Hastalık çok farklı belirtiler ile seyredebiliyor. Örneğin görme kaybı, bulanık görme, çift görme, kolda ve bacakta güç kaybı, elde uyuşukluk ve idrar ile ilgili sorunlarla kendini gösterebiliyor. Beynin ve omuriliğin neresi etkilenirse ona bağlı klinik belirtilerle kendisini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"SİGARA KULLANIMI MS HASTALIĞINI ARTIYOR"

MS'in yaşam boyu devam ettiğini anlatan Prof. Dr. Efendi, hastaların hastalıkla yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini vurguladı. Bunun yanı sıra çevresel bazı önlemler alınması gerektiğinin altını çizen Efendi şu uyarılarda bulundu:

"Sağlıklı yaşam tüm hastalıklarda olduğu gibi MS'de de önemli. Sigara kesinlikle MS'de hastalık aktivitesini artırıyor. Bununla ilgili çalışmalar var. Eğer aile ortamında sigara içiliyorsa ve çocuk pasif içici olarak sigara dumanına maruz kalıyorsa sigara içilmeyen ortama göre bu çocukta MS gelişme riski daha yüksek. O nedenle pasif bile olsa çocuğun sigara dumanına maruz kalmasının MS riskini artırdığını söyleyebiliriz. Sigara içilmeyen ortama göre içilen ortamlarda MS riski 3 kat artıyor. O nedenli MS'li hastanın sigara içmemesi gerekiyor. Bunun yanı sıra beslenmede D vitamini açısından zengin yiyecekler deniz ürünleri, balık, akdeniz diyeti özellikle MS'de öneriliyor. Kişi sağlıklı yaşadığı ve beslendiği sürece ve iyi takip altında ise rahatlıkla hayatını devam ettirebilir."

"HASTALAR ÜMİTSİZ OLMASIN"

MS hastalarının ümitsiz olmaması gerektiğini belirten Efendi, tedavi yöntemlerinin geliştiğini söyledi. Efendi, "Giderek artan tedavi seçenekleriyle karşı karşıyayız. Tıp geliştikçe son 10 yılda giderek daha yeni ilaçlar gündeme geliyor. Artık MS'i biz erken dönemde tanıyıp tedavisine erken dönemde başlayabiliyoruz. Erken tedaviler MS'te oluşacak özürlüğün önüne geçmemizi sağlıyor" dedi.

"TEDAVİDE YENİ YÖNTEMLER GELİŞTİRİLİYOR"

Bu yıl 350'nci yılını kutlayan bilim ve teknoloji şirketi olduklarını aynı zamanda 20 yıldır MS üzerine çalıştıklarını belirten Merck Türkiye Genel Müdürü Şehram Zayer ise yenilikçi yaklaşımlarla hastaların yanında olduklarını belirtti. Zayer, ilaç tedavisi üzerine yapılan çalışmalarla ilgili ise şunları söyledi:

"MS hastalarına tıbbi çözümler bulmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni ilaç geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda ürün kabımızda çalışılan 2 molekül var bunları gelecekte hastalara sunmayı hedefliyoruz. Bir sene önce de tedavi vaat eden bir ilacın ruhsatı alındı. Dünyada hastaların kullanımına sunduk. Hastalığın tedavisinde daha fazla seçenek sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yenilikçi yaklaşımlarla hep hastaların yanındayız. Hasta destek programı ile onlara destek olmaya çalıştık. Hastalara yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz."