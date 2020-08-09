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Prof. Dr. İhsan Karadoğan, doğum gününde hayatını kaybetti
Prof. Dr. İhsan Karadoğan için Antalya'daki görev yaptığı hastanede tören düzenlendi
Prof. Dr. İhsan Karadoğan, doğum gününde hayatını kaybetti
09 Ağustos 2020 22:19 -
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Antalya'da kemik iliği ve kan kanseri hastalarının tedavisinde yaptığı başarılı çalışmalarıyla tanınan hematoloji uzmanı Prof. Dr. İhsan Karadoğan, doğum gününde kansere yenik düştü.

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Karadoğan, tedavi gördüğü hastanede 57 yaşında hayatını kaybetti.

Karadoğan için, görev yaptığı Medstar Antalya Hastanesi önünde düzenlenen törene, ailesi ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

Törende konuşan Memorial Sağlık Grubu Üst Yöneticisi Uğur Genç, Karadoğan'ın çok sevilen bir doktor olduğunu belirterek, "Pek çok insanın hayatına dokundu, onları kurtardı. Mekanının cennet olacağına inanıyorum." dedi.

Törende, Karadoğan'ın eşi Cavidan, annesi Gülşen ve yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Karadoğan'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Anahtar Kelimeler:

prof dr ihsan karadogan antalya

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