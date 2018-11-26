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Prof. Dr. İsmail Yılmaz: 'Araştırmalar diyabetin en önemli kronik hastalıkların başında geldiğini gösteriyor'
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, "Yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar bizlere gösteriyor ki diyabet çağımızın en önemli kronik hastalıklarının başında geliyor." dedi
Prof. Dr. İsmail Yılmaz: 'Araştırmalar diyabetin en önemli kronik hastalıkların başında geldiğini gösteriyor'
26 Kasım 2018 - AA
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NKÜ Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Diyabet Farkındalık Sempozyumu'nda konuşan Yılmaz, diyabetin dikkat edilmesi gereken önemli hastalıklar arasında olduğunu belirtti.

Diyabet konusunda yapılan çalışmaların toplumun tabanına yayılması gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar bizlere gösteriyor ki diyabet, çağımızın en önemli kronik hastalıklarının başında geliyor. Üniversiteler, eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında gerçekleştirilen akademik çalışmaların tabana yayılması ondan da belirli ölçüde faydalanılması gerekiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak görevimizi yerine getirdiğimizi söyleyebiliriz. Bu noktada üniversitemizin iki önemli kurumu Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu’nun bu alanda düzenlediği bu sempozyumun başarılı geçmesini diliyorum."

Anahtar Kelimeler:

diyabet namik kemal universitesi prof dr ismail yilmaz

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