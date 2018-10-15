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Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu: 'Kronik stres kansere yatkınlığı artırıyor'
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, kanserden korunmada, yeterli fiziksel aktivitenin önemine işaret ederek, "Yağ dokusu biriktikçe vücutta zararlı maddeler salgılanıyor. Bu da kanser gelişiminde önemli rol oynuyor." dedi.
Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu: 'Kronik stres kansere yatkınlığı artırıyor'
15 Ekim 2018 - AA
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Ankara Eczacı Odası Gençlik Komisyonu tarafından, Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında, kanserden korunma yollarına ilişkin farkındalığının artırılması konferansı düzenlendi.

Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, burada yaptığı konuşmada, kanser ve kanserden korunma yollarını anlattı.

Tüm dünyada görülen önemli bir hastalık olan kanserin, vücuttaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması olarak tanımlandığını belirten Sunguroğlu, kötü huylu tümörün kan, lenf bezleri, kas, beyin ve kemik gibi birçok yerde görülebildiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, sağlığın "bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan iyi olma hali" olarak tanımlandığı dile getiren Sunguroğlu, sağlık üzerinde yüzde 7 iklim, yüzde 8 tıbbi koşullar, yüzde 10 sosyal koşullar, yüzde 15 kalıtsal faktörler ve yüzde 60 oranında ise yaşam stilinin etkili olduğunu vurguladı.

"Yağ dokusu biriktikçe zararlı maddeler salgılanıyor"

Prof. Dr. Sunguroğlu, yaşam stilini kişinin kendisinin belirleyebildiğinin altını çizerek, kanserden ve birçok hastalıktan korunulabileceğine işaret etti. 

Sağlığı korumaya yönelik faktörler içinde yeterli fiziksel aktivitenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Sunguroğlu, "Yağ dokusu biriktikçe vücutta zararlı maddeler salgılanıyor. Bu da kanser gelişiminde önemli rol oynuyor." diye konuştu. 

Kadirhan Sunguroğlu, kanserden korunmak için gün içinde yeterli fiziksel aktivitenin yapılması, spora zaman ayrılması gerektiğini bildirdi.

Kanserden korunmada en önemli faktörlerin başında, tütün ve tütün ürünlerinden uzak geldiğini aktaran Sunguroğlu, "Özellikle akciğer kanseri gelişiminde yüzde 90'ın üstünde tütün kullanımı etkilidir. Tütün kullanımı başta akciğer olmak üzere mesane, gırtlak kanseri gelişiminden sorumludur." dedi.

Sağlıklı beslenmeye ve her gıdadan dengeli bir şekilde tüketmeye özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Sunguroğlu, özellikle hazır yerine doğal ve taze yiyeceklerin tüketilmesinin önemine işaret etti.

Sunguroğlu, stresin de kanser gelişiminde önemli olduğunu vurgulayarak, gün içinde bunu azaltabilmek için spor ya da bir hobiyle ilgilenmesi önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, "Stres hastalık gelişiminde etkilidir çünkü stresle birlikte tansiyon yükselir, kan şekeri artar ve kişinin metabolizması bozulur. Bu durumun sürekli olması halinde de stres kronikleşir ve buna bağlı olarak bağışıklık sistemi bozulur ve kansere yatkınlık artar." diye konuştu.

Hastalara destek veriyor

Metastatik Meme Kanseri Derneği (Metamazon) Başkanı Canan Perdahlı da kanser tedavisi gördüğünü, tanıdan tedaviye kadar geçen sürenin hem hasta hem de hasta yakınları için güç ve uzun bir dönem olduğunu söyledi.

Kanserle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine işaret eden Perdahlı, hastalara destek vermek amacıyla faaliyetler yürüten Metamazon'un çalışmalarını anlattı.

Perdahlı, dernek bünyesinde ilham ve destek vermek için danışmanlık yaptığını sözlerine ekledi.

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