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Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar: Covid-19, KKKA virüsüne benziyor
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, Koronavirüsün Kırım Kongo Kanamalı Ateşine (KKKA) benzediğini belirtti.
Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar: Covid-19, KKKA virüsüne benziyor
23 Temmuz 2020 11:25 - MEDİMAGAZİN Ebru BALIKÇI
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Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni Dr. İbrahim Ersoy'un Türkiye Klinikleri Tv'de sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, Covid-19 salgın sürecinde yaşananları ve gelinen son durumu değerlendirdi. Hastalığın seyri ve tedavi yöntemleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Yaşar, Koronavirüsün Kırım Kongo Kanamalı Ateşine (KKKA) benzediğini  söyledi.

''COVİD-19 VİRÜSÜ, KKKA'YA BENZİYOR''
Covid-19'un vücuda girdikten çok kısa bir süre sonra çok ağırlaştığını ifade eden Kart Yaşar, Koronavirüsün bu özelliği sebebiyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)'ya benzediğini belirtti.

''Covid-19, KKKA'nın gürültülü tablosunu anlatıyor. KKKA'da olduğu gibi vakalar çok ağır geçiyor. Kimin kötüye ilerleyeceğinin tahmin edilmediği ve her hastada midenizin ağrıdığı korktuğumuz bir hastalık. Hastalığın seyri iyiye giderken bir anda kötü tablolara dönüşebiliyor.''

''COVİD-19 ANTİKORUNUN KORUYUCU ETKİSİ YOK''
Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, oluşan antikorun koruyucu olmadığını şu sözlerle ifade etti:

''Antikorların grip virüsünde olduğu gibi koruyucu etkisi bulunmuyor. Covid-19'da oluşan antikorlar, nötralizan virüsünü bağlamadığı için koruyucu değil. Antikora dayalı tedavi yöntemlerinden biri olan Konvelesan plazma tedavisinin de beklenildiği kadar parlak sonuçlar vermediğine dair veriler var.''

''SAĞLIK ÇALIŞANLARI VİRÜSÜ BİRBİRLERİNDEN KAPIYOR''
Sağlık çalışanlarının kendi aralarında izolasyon kuralını gevşettiğini aktaran Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, pandemi birimlerinde görev  yapan personele maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

''Sağlık çalışanları kendilerini diğer sağlık çalışanlarından korumuyorlar. Sağlık çalışanlarının virüs taşıyabileceğini düşünmüyorlar. Doktorlar hastalarla beraberken maske ve sosyal mesafeye dikkat ediyor ama kendi aralarında bu kuralları gözardı ediyorlar. Sağlık çalışanlarının en büyük hatası bize doktordan, hemşireden bulaşmaz diye zannetmeleri. Hastanelerde bulaşılar daha çok bu şekilde oldu.''

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