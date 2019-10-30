Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Karakan: Bağırsak mikrobiyotası ikinci beynimiz
GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarkan Karakan, bağırsak mikrobiyotasının, tıpta 'ikinci beyin' olarak tanımlandığını belirterek, “Bu bakteriler kilo alıp vermemizi sağladığı gibi, obezite, alerji, davranış bozuklukları, anksiyete, depresyon gibi çeşitli nörolojik ya da psikolojik sorunlara sebep olabilmektedir" dedi.
Prof. Dr. Karakan: Bağırsak mikrobiyotası ikinci beynimiz
30 Ekim 2019 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Probiyotik Prebiyotik Derneği'nin geleneksel bilimsel etkinliği Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi, 28-31 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor. Susesi Luxury Resort Hotel'deki kongrede, birçok hastalıkta probiyotiklerin faydalı etkileri ile bağırsak mikrobiyotasının, depresyon, panik atak, kaygı bozuklukları, otizm, parkinson hastalığı, alzheimer üzerine etkileri ve probiyotik kullanımının cilt sağlığı üzerine etkileri ile stres kaynaklı cilt lezyonlarını azaltması gibi konulara yer veriliyor.

TIPTA 'İKİNCİ BEYİN' OLARAK TANIMLANIYOR

Bağırsak mikrobiyotasının beyin ve bağırsak arasında karşılıklı ilişki oluşturarak insan sağlığı üzerinde temel ve önemli bir rol oynadığına işaret eden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dernek Başkanı Prof. Dr. Tarkan Karakan, bağırsak mikrobiyotasının ikinci beyin olduğunu vurguladı. Bağırsak florası, yeni adıyla mikrobiyotasının tıpta ikinci beyin olarak tanımlanan bakteriler olduğunu belirten Prof. Dr. Karakan, “Bu bakteriler kilo alıp vermemizi sağladığı gibi, obezite, alerji, davranış bozuklukları, anksiyete, depresyon gibi çeşitli nörolojik ya da psikolojik sorunlara sebep olabilmektedir" dedi.

BİRÇOK HASTALIKLA İLGİLİ İPUÇLARI VERİYOR

Bağırsak mikrobiyotasının vücudun iç ekosistemi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tarkan Karakan, vücutta deri, ağız, erojen bölge, bağırsaklar gibi farklı bölgelerde mikrobiyota bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Karakan, yapılan araştırmalara göre kardiyovasküler hastalıklar, astım, sık soğukalgınlığı, kanser, çölyak, diyabet, egzama, akne, ürtiker gibi deri rahatsızlıkları, hassas bağırsak sendromu, otizm, sinüzit, bronşit, sinir sistemiyle ilgili hastalıklar, alzheimer, otizm, multipl skleroz, parkinson, migren, depresyon, anksiyete ve otoimmün hastalıklarının da mikrobiyota ile ilgili sorunlarla ilişkili olmasına dair ipuçları verdiğini kaydetti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN TEMEL TAŞLARI MİKROBİYOTAYA BAĞLI

Bağışıklık sisteminin temel taşlarının bağırsak mikrobiyotasına bağlı olduğunu anlatan Prof. Dr. Karakan, “Mikrobiyom dengesi bozulduğunda bağışıklık sistemi tökezlemeye başlar. Bununla birlikte yukarıda saydığımız hastalıklar ve alerjiler bu dengenin bozulmasıyla ortaya çıkmaktadır. Yenidoğan döneminden itibaren, bağırsaklarımız yararlı bakterilerle kaplanıyor. Bunlar bebekleri değişik hastalıklardan koruyor. Ama çevresel faktörlere, kötü beslenme o bakterilerin yaşamasına izin vermeyebiliyor. O zaman hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Çağımızın hastalığı olan alerji ile bağırsağımızda yaşayan bakteriler arasında bağlantı var" diye konuştu.

RUH SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Mikrobiyotanın psikolojik etkilerini de değerlendiren Prof. Dr. Karakan, psikiyatrik hastalıklarda bağırsak florasındaki dengesizliğin ciddi bir çalışma konusu olduğunu belirterek, “Özellikle panik atak, anksiyete bozuklukları, depresyon ve şizofrenin altında yatan nedenlerden birinin de bağırsaklardaki bakteri dengesizliği olabileceği yönünde ciddi kanıtlar var. Bağırsaklarımız ve bağırsak bakterilerimiz bazı nörokimyasallar üreterek beynin ruh, hafıza ve öğrenme durumunu etkiliyor. Probiyotik adı verilen bağırsak bakterileri, bağırsak fonksiyonlarını düzenleyerek mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin hormonu üzerinden ruh sağlığımıza da etki ediyor. Bu nedenle bağırsaklarımız mutluluk kaynağımız olabiliyor" dedi.

METABOLİK HASTALAR NASIL BESLENMELİ?

Metabolik hastalıkları olanların nasıl beslenmesi gerektiği konusunda bilgi veren Prof. Dr. Karakan, öncelikle trans yağların vücuttan arındırılması gerektiğini söyledi. Araştırmaların sağlıksız yağların insülin direncini tetiklediğini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Karakan, “Taze sebze ve meyvelerden bolca yemenin kanda flavonoid düzeyini artırarak inflamasyondan koruduğu, beslenmenin magnezyumdan yani kuruyemişler ve koyu yeşil yapraklı sebzelerden zengin olmasının, bu hastalık etmenini de kontrol altına alabileceği bir gerçektir" diye konuştu.

YOĞURT VE KEFİRİN ÖNEMİ

Probiyotikten zengin beslenmek için dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan Prof. Dr. Tarkan Karakan, şunları söyledi:

“Türk insanı olarak probiyotik konusuna yabancı değiliz. Annelerimizin yaptığı ev yapımı yoğurtları, kefir gibi probiyotik içeriği zengin doğal ürünleri tüketmek, bağırsaklarımızdaki yararlı bakteri sayısını artıracaktır. Bu da bağırsak iltihaplarına ve diğer hastalıklara karşı vücudumuzu koruyacaktır."

Anahtar Kelimeler:

bagirsak mikrobiyotasi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sağlık bakanı fahrettin koca Türk Tıp Dünyası Kurultayı sağlık Bakanlığı zorunlu hizmet doktor ambulans İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çapa tıp fakültesi İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi İstanbul Tıp Fakültesi Türk Tıp Dünyası Kurultayı Mathias Uhlen plastik cerrahi estetik cerrahi sühan ayhan endokrinoloji EndoBridge ambulans 19 Mayıs Devlet Hastanesi Osman Topaloğlu medikal giyim sağlık çalışanı Ürojinekoloji Uluslararası Ürojinekoloji Derneği Türkiye Organ Nakli Vakfı Gamze Yıldırım gebe okulu ankara şehir hastanesi HIMSS'19 Şuayip Birinci sağlık bakanı hekim kütahya il sağlık İsmail Zehir Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği ortopedi osteoporoz İrfan Öztürk Sağlık bakanı fahrettin koca Tütk Tıp Kurultayı Türk Tıp Dünyası Kurultayı mikrobiyota sedef hastalığı Tiroid Erhan Ayşan meme kanseri özlem sönmez Trakya Üniversitesi egzersiz dijital bağımlılık 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı sağlık Bakanı HAKKARİ Devlet Hastanesi Eyup Akdağ bağırsak mikrobiyotası karaciğer kanseri Metin Başaranoğlu 3600 ek gösterge Ömer Çelik sağlıkta şiddet psikiyatrist
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/10-31/10 6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi ENDOKRİNO... ANTA
28/10-01/11 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi MİKROBİYO... İZMİ
30/10-01/11 HIMSS’19 Eurasia ACİL TIP İSTA
01/11-02/11 Hastalıklarda Güncel Nütrisyon Yaklaşımları Sempozyumu BESLENME... ANKA
31/10-02/11 Türkiye Maternal Fetal Tıp Derneği Ultrasonografi Kursu KADIN... İSTA
01/11-03/11 3. Nöromüsküler Hastalıklar Kongresi NÖROLOJİ İZMİ
30/10-03/11 63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi PEDİATRİ KIBR
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.