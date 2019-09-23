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Prof. Dr. Karateke: Sezaryen ile yapılan doğum bir sonraki gebelikleri riske atıyor
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, "Sezaryen ile yapılan doğum bir sonraki gebelikleri riske atmaktadır." dedi.
Prof. Dr. Karateke: Sezaryen ile yapılan doğum bir sonraki gebelikleri riske atıyor
23 Eylül 2019 - AA
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Karateke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gebelik döneminin sağlıklı tamamlanmasının hem anne hem de bebek açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Gebelikte kanamanın ciddi sağlık sorunu olduğuna dikkati çeken Karateke, anne adaylarının gebeyken yaşadığı kanamaların başlıca sebebinin plasentanın önde yerleşmesi ya da rahime yapışık halde bulunması  olduğunu aktardı.

Karateke, özellikle plasentanın ayrılmayacak şekilde rahme yapışık olmasının ciddi ölümlere sebep olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunun nedenlerine baktığımız zaman ülkemizde sezaryen doğumlarda özellikle son 15 yılda gittikçe artan bir oran var. Tüm Türkiye'de bu oran yüzde 53-54'lere varıyor. Sezaryen ile yapılan doğum bir sonraki gebelikleri riske atmaktadır. Ülkemizde çok fazla gebeliği sezaryen ile sonlandırdığınız zaman ikinci ve üçüncü doğumlarda plasenta rahme yapışık olmakta. Türkiye ve dünya geneline baktığımız zaman doğum sonrası ya da gebelik esnasında kanamadan ölümlerin önemli sebeplerinden biri, yapışık plasenta olarak karşımıza çıkmaktadır."

Yapışık plasentaya zamanında müdahale ederek risk oluşturmadan düzgün şekilde ortadan kaldırılmasının birçok ilde başarılı şekilde yapıldığını kaydeden Karateke, "Bu noktada Ordu ve diğer birçok illerimizdeki kadınlar oldukça şanslı. Yapışık plasentanın altından kalkacak hekim grubu, buna müdahale edecek ilaç altyapısı ve kan depoları var." diye konuştu. 

"Devletimiz artık helikopter ve uçaklarıyla hasta nakil edebiliyor"

Prof. Dr. Ateş Karateke, Türkiye'de son yıllara bakıldığı zaman anne ölümleri açısından oldukça iyi noktaya gelindiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'de anne ölümleri azalıyorsa buna katkı veren kadın doğum uzmanlarıdır. Bunun yanı sıra hastanelerimizin tüm ülkede yaygın olması ve bu hastanelere hekimlerin ulaştırılması, kan ulaştırılması veya hasta nakillerinin kolaylaşması. Devletimiz artık helikopter ve uçaklarıyla hasta nakil edebiliyor. Tüm bunlar anne ölümlerinin azaltılmasında bir parametredir."

Bu noktada hizmeti veren hekimlerin aldığı eğitimlerin çok önemli olduğunu belirten Karateke, bunun yanında ebe ve diğer sağlık personelinin eğitimlerinin iyi olmasının da anne ölümlerinin azalmasında önemli rol oynadığını aktardı.

Prof. Dr. Ateş Karateke: Son yirmi yılda anne ölümleri açısından iyi noktaya geldiğimizi düşünüyoruz 

Karateke, hekim ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini en iyi noktaya getirmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Prematüre doğumların birçok sebebi bulunduğunu da kaydeden Karateke, prematüre bebekleri sağlıklı doğurtmak ve bunların yenidoğan bakım ünitelerinde destek tedavisiyle problemsiz yaşamalarını devam ettirmesini sağlamanın tek amaçları olduğunu belirtti.

Karateke, Türkiye'nin her noktasında yenidoğan bakım ünitelerinin hem sayısı hem de kalitesinin arttığına da dikkati çekti.

Anahtar Kelimeler:

sezaryen turk jinekoloji ve obstetrik dernegi ates karateke

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