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Prof. Dr. Kubilay Demirağ : 'Yetersiz veya dengesiz beslenenler kış hastalıklarına daha sık yakalanıyor'
Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) Başkanı Prof. Dr. Kubilay Demirağ, yetersiz veya dengesiz beslenen kişilerin grip, nezle gibi hastalıklara daha sık yakalandığını ve bu hastalıkları daha ağır geçirdiğini söyledi
Prof. Dr. Kubilay Demirağ : 'Yetersiz veya dengesiz beslenenler kış hastalıklarına daha sık yakalanıyor'
15 Ekim 2018 - AA
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Ege Üniversitesi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Demirağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalara beslenme desteğinin sağlanmasına yönelik farkındalık çalışmaları yürüttüklerini ve ölümcül sonuçlara yol açabilen "malnütrisyon"u önlemeyi hedeflediklerini belirtti. 

Malnütrisyonun, "besin alımındaki yetersizlik veya düzensiz beslenme sonucu ortaya çıkan fiziksel ve mental fonksiyonların azalması" anlamına geldiğini söyleyen Demirağ, Türkiye'de hastanelere başvuranların ve yatarak tedavi görenlerin yetersiz beslenme oranlarına yönelik sürekli araştırmalar yaptıklarını dile getirdi. 

Demirağ, Türkiye'nin 20 şehrindeki 47 hastanede 27 farklı kliniğe yapılan 7 bin 576 hasta başvurusunda "yetersiz ve düzensiz beslenme" oranının yüzde 26 civarında olduğu bilgisini vererek, bu oranın da Avrupa ülkelerindeki malnütrisyon görülme sıklığıyla benzer olduğunu vurguladı. 

Yetersiz beslenmenin hastalıkla ilgili olabildiği gibi bakım eksikliği, kötü diş yapısı, gıdaya ulaşamama gibi faktörlere de bağlı gelişebildiğini aktaran Demirağ, palyatif bakım kliniklerinde malnütrisyona rastlanma sıklığının yüzde 77, onkoloji kliniklerinde yüzde 48 ve geriatri kliniğinde ise yüzde 43 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Araştırmanın sonuçlarını bilimsel yayın hale getireceklerini dile getiren Demirağ, Sağlık Bakanlığı ile yetersiz beslenmeye ilişkin çalışmanın sonuçlarını paylaştıklarını ifade etti.

Grip ve nezle dönemi önemli

Prof. Dr. Demirağ, hava sıcaklığının düşmesiyle grip ve nezle vakalarının da artış gösterdiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Grip, nezle kişinin bağışıklık sistemini de etkileyen bir durum. Yetersiz veya dengesiz beslenme yani malnütrisyon bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Enfeksiyonların artış gösterebileceği kış döneminde yetersiz beslenenler de grip, nezle açısından yüksek risk altında. Eğer vücut ağırlığında azalma, yeterince gıda alamama söz konusuysa kişi enfeksiyona daha kolay yakalanabilir, hastalık daha ağır seyreder." 

Yetersiz beslenmenin vücut sağlığını bozan etkileri olduğunu söyleyen Demirağ, yaraların iyileşmesinde gecikme, bilinçsel fonksiyonların gerilemesi ve ölüm olaylarıyla karşılaşabildiklerini aktardı. 
 

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beslenme girp nezle prof dr kubilay demirag

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