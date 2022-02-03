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Prof. Dr. Kutluk: Kansere bağlı ölümler yüzde 5 ila 10 arasında artabilir
Prof. Dr. Tezer Kutluk, Kovid-19 salgını döneminde, Türkiye ve dünyada kanser taramalarının azaldığına işaret ederek, bunun kansere bağlı ölüm oranlarını yüzde 5 ila 10 arasında artırabileceği uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Kutluk: Kansere bağlı ölümler yüzde 5 ila 10 arasında artabilir

 Prof. Dr. Tezer Kutluk - Prof. Dr. Şuayib Yalçın

03 Şubat 2022 15:15 - AA Ahmet Sertan Usul
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Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Çankaya'daki bir alışveriş merkezinde, kansere ilişkin verilerin ve hastalığa karşı alınabilecek önlemlerin ele alındığı basın toplantısı düzenlendi.

Dernek Genel Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon kişinin kansere yakalandığına, bunlardan 10 milyonunun hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Kanserden ölümlerin önemli bir kısmının alınacak tedbirlerle önlenebileceğini vurgulayan Kutluk, "Türkiye'de her yıl yaklaşık 220-230 bin kanser vakası bekleniyor. Bunların yaklaşık 35 binini akciğer kanseri oluşturuyor ki yüzde 90'ı önlenebilir. Akciğer kanserinin ardından 22 bin civarında meme kanseri, 17-18 bin civarında kalın bağırsak kanseri, 17 bin civarında prostat kanseri geliyor." bilgisini paylaştı.

Kutluk, yapılan taramalar sayesinde, meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerine erken tanı koyulabildiğini belirterek, "Dünyada gerekli önlemler alınabilirse kanser kaynaklı 10 milyon ölümün 3 ila 5 milyonunu kısa, orta vadede önlemek mümkün gözüküyor." dedi.

İstanbul'da köprüler kampanya renkleri turuncu ve mavi olacak

Dünya Kanser Günü 2022-2024 temasının, "Kanser bakımında daha ileriye" ve "Kanser bakım açığını kapatın" olarak belirlendiğini söyleyen Kutluk, dernek olarak çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını ve bunu sürdüreceklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Kutluk, dünya genelinde kampanya renklerinin, "turuncu ve mavi" olarak belirlendiğini belirterek, bu yıl İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin, Ankara'da Atakule'nin turuncu ve mavi renklerde ışıklandırılacağını söyledi.

Salgın nedeniyle taramalarda düşüş

Kovid-19 salgını nedeniyle kanser taramalarında büyük düşüş olduğuna dikkati çeken Tezer Kutluk, şunları aktardı:

"Pandemi öncesinde Türkiye'de, kanser tarama sayısı 7 milyona kadar çıkmıştı. Bu sayı 2020'de 3 milyona düştü, 2021'de 4,5 milyona çıktı. Bu durum bütün dünyada böyle. Birçok ülkede salgın döneminde aksayan tanı ve tarama hizmetleri nedeniyle pandemi sonrasında kansere bağlı ölümlerde, kanser türüne göre yüzde 5 ila 10 arasında artış olacağı öngörülüyor."

"Kanser taramalarını ihmal etmeyin"

Eski Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın da kanser kaynaklı ölümlerin önlenmesinde uluslararası iş birliğinin önem taşıdığını söyleyerek, Dünya Kanser Günü sayesinde kansere ilişkin farkındalığın ve bu konudaki ortak çalışmaların artırıldığını kaydetti.

Yalçın, Kovid-19 salgını sürecinde de kanserle mücadelenin aksatılmaması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'de yılda 100 binin üzerinde, en az 110-120 bin arasında kanserden ölüm oluyor." dedi.

Prof. Dr. Yalçın, vatandaşların Kovid-19 salgını nedeniyle hastaneye gitmeye çekinerek kanser taramalarını ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.

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