Prof. Dr. Latifoğlu: Estetik cerrahi ameliyatları pandemide daha dikkatli olarak yapılmalıdır

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Osman Latifoğlu, pandemi süresince en ufak bir ihmalin tüm sağlık branşlarında olduğu gibi plastik ve estetik cerrahide de hayati tehlikelere yol açacağını söyledi.

Plastik cerrah tarafından yapılan estetik ve elektif plastik cerrahi ameliyatlarının, hasta ve doktor açısından basit olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Latifoğlu, bu ameliyatların tüm önlemler alınarak ve her zamankinden daha dikkatli olarak yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Pandemi sürecinde, plastik cerrahide acil ameliyatların yanı sıra estetik ve elektif plastik cerrahi ameliyatlarının da yapıldığını belirten Latifoğlu, "Ama çok dikkatli olunmalı. Öncelikle ileri yaşta olan ve kronik hastalığı bulunan kişilerin ameliyatları mümkünse ertelenmelidir. Zorunlu durum söz konusu ise kronik hastalıklarla ilgili kliniklerden konsültasyonlar ve ameliyat oluru alınmalıdır. Cerrahi işlemden birkaç gün önce anesteziyoloji doktoru tarafından görülen hastanın gerekli tüm muayene ve tetkikleri tamamlanmalıdır. Vücudun birkaç bölümünü ilgilendiren, kombine ameliyat olarak da adlandırılan birkaç ameliyatın tek seferde yapıldığı estetik ve rekonstrüktif amaçlı ameliyatlar mümkünse pandemi bitimine ertelenmelidir. Örneğin burun ameliyatı, yağ aldırma ve karın estetiği ameliyatlarının tamamının bir arada yapıldığı cerrahi işlemler, uzun süreli girişimler ve vücudun denge sistemlerini aşırı zorlayacak ameliyatlar mümkünse ertelenmelidir. Bu olası riskler açısından önemlidir" diye konuştu.

Ameliyat öncesi ve sonrasında hastalara bulaşabilecek korona virüsün oluşturabileceği ‘emboli riskinin’ hastaların hayatlarını tehlikeye atabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Osman Latifoğlu, şu uyarılarda bulundu: "Kısa süreli olan estetik ameliyatlar tercih edilmeli, uzun süreli olan operasyonlar mümkünse ertelenmelidir. Kronik hastalığı olan ve yakın bir zamanda büyük bir ameliyat veya hastalık geçirmiş olan kişilerin ameliyatları da mümkünse ertelenmelidir. Estetik ameliyat öncesi hastalar her konuda aydınlatılmalı, olası tüm riskler anlatılmalıdır. Detaylı bilgiye sahip olmayan hastalar, cerrahi işlemleri ve ameliyatları basit olarak görebilir, riskleri ve tedbirleri önemsemeyebilirler. 'Bütün estetik ameliyatları şu ara olayım' yaklaşımı birçok önemli sorunu hayati riski beraberinde getirir. Ameliyathane pandemi koşullarına uygun olmalı, vaka aralarındaki süreye ve temizliğe özen gösterilmelidir. Ameliyat sonrası hasta ziyaretleri kısıtlanmalıdır. Ameliyatı yapan doktor ile hastanın cep telefonuyla iletişimi ameliyat sonrasında uzun bir süre devam etmelidir.

Başta Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlükleri olmak üzere, Tabip Odaları, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile Estetik Plastik Cerrahi Derneği düzenledikleri çevrim içi toplantılarda çok önemli ve yararlı bilgi paylaşımlarında bulundular. Pandemi süresince temkinli davranma, plastik ve estetik cerrahide acil ve tümörlü vakalar dışında kalan ameliyatların ertelenmesi önerildi. Pandemi sürecinde, korona virüs salgını nedeniyle çok dikkatli olunmalı ve gerekli tüm tedbirler eksiksiz alınmalıdır. En ufak bir ihmalin tüm sağlık branşlarında olduğu gibi plastik ve estetik cerrahide de hayati tehlikelere yol açacağı unutulmamalıdır.”