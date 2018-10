Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt: '4 bin 400 kök hücre naklinin 4'te üçünü özel hastaneler yaptı'

Yaklaşık 8 yıl önce sağlık hizmeti vermeye başlayan Kök Hücre Nakli Merkezi'nde Türkiye'nin çeşitli kentinden gelen kanser hastalarına kök hücre nakli yapılıyor.

Merkezde yılın 10 aylık döneminde 100 hastaya kök hücre nakli gerçekleştirilirken, yapımı devam eden Onkoloji Hastanesinin 2019'un ikinci yarısında faaliyete geçmesiyle nakil için yurt dışından da hasta kabul edilmesi hedefleniyor.

Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde yaklaşık 8 yıldır kök hücre nakli gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kök hücre nakillerinin büyük kısmını özel hastanelerin yaptığını belirten Erkurt, şöyle devam etti:

"Bu yılın ilk 10 ayında 100 nakil yaptık. Nakil yapılan hastaların 60'ını il dışından gelenler oluşturuyor. Yıl sonu kök hücre nakli hedefimiz 120. Büyük bir ihtimal kök hücre naklinde kamu hastaneleri arasında ilk sırada olacağız. Hastaların 45'ine allojenik (başkasından alınan) kök hücreler ile nakil yapıldı ve bu hastaların 7'si akraba dışı, 3'ü ise 'haploidentik' adı verilen kısmi uyumlu vericiden alınan kök hücrelerle yapılan nakiller. Bunlar komplikasyonu fazla olan zor nakiller. En zor kemik iliği nakillerinin yapıldığı bir merkez konumundayız. 2010'dan bugüne kadar 500 hastaya kök hücre nakli yaptık."

"Türkiye'nin en büyüğü olmaya aday olacağız"

Prof. Dr. Erkurt, 2017 yılında Türkiye'de yaklaşık 4 bin 400 kök hücre nakli yapıldığını dile getirerek, bu nakillerin 4'te 3'ünü özel hastanelerin gerçekleştirdiğini kaydetti.

Merkezde sosyal güvencesi bulunan hastalardan fark ücreti almadıklarını aktaran Erkurt, Sosyal Güvenlik Kurumunun allojenik nakillere 92 bin, akraba dışı nakillere 181 bin, haploidentik nakillere ise 169 bin lira ödeme yaptığını ifade etti.

Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde hizmet verecek Onkoloji Hastanesinde de çalışmaların devam ettiğini anlatan Mehmet Ali Erkurt, şunları kaydetti:

"2019'un Temmuz ayında Onkoloji Hastanesinin açılması planlanıyor. 210 yataklı hastaneden bize 96 yatak verilecek. Hastane bünyesinde 24 kemik iliği nakli odası, 72'de tek kişilik hematoloji servis odası, son sistem teknolojiye sahip olacak şekilde hazırlanacak. Böylece Türkiye'nin en büyük kök hücre merkezlerinden biri olmaya aday olacağız. Yeni hastanenin hizmete girmesinin ardından sağlık turizmi kapsamında çevre ülkelerden başlayarak yabancı hastalara da sağlık hizmeti vereceğiz. 2019'daki hedefimiz mezenkimal kök hücre kullanımına geçmek. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor."

"Kök hücre nakli bir süreç"

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Hemotoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Kaya ise 12 yataklı ünitede sağlık hizmeti verdiklerini belirtti.

Merkezde Malatya dışından gelen hastalara da hizmet verdiklerine dile getiren Kaya, "Hastadan, hastanın kardeşinden veya TÜRKÖK'ten aldığımız kök hücrelerle sağlık hizmeti veriyoruz. Kök hücre nakli bir süreç. Hastalığın tedavisi yapıldıktan sonra kemoterapi uygulanıyor. Kemoterapi süresi hastalığa göre değişiyor. Kemoterapinin ardından hastanın kendinden veya donörden alınan kök hücreyi hastaya damar yoluyla veriyoruz. Bu hücrelerin hastanın vücuduna yerleşerek, yenileme süreci bazı hastalarda bir ayda tamamlanıyor. Kök hücre nakli bir günlük bir süreç değil." dedi.

Kök hücre nakli olan lösemi hastası 21 yaşındaki Keleş Turhan da bir yıl önce kendisine kanser tanısı konulduğunu anlatarak, "Bir aydır merkezde tedavi görüyorum. Kök hücre nakli yapıldı, şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Ailemdekilerin kök hücreleri uyum sağlamadığı için TÜRKÖK'ten hücre geldi. Naklin ardından kendimi daha canlı hissediyorum. TÜRKÖK'e ve bağışçılara teşekkür ediyorum. Yeni bir hayat verdiler bana. Her nakil 'bir can' demek." şeklinde konuştu.