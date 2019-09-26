Prof. Dr. Mehmet Ceyhan : Aşı karşıtlığı bu hızla devam ederse salgınlar başlayabilir

Ankara’da sekizincisi düzenlenen Ulusal Aşı Sempozyumu Ankara’da katılımcıları ile buluştu. Sempozyum öncesi yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan “Aşı ile hiçbir ilaç ve tedavi yöntemi ile yapılamayan bir şey yapılıyor. Hastalığı ortadan kaldırabiliyoruz. Örneğin çiçek hastalığı kalktı ortadan, sonra aşılamasına da son verildi. Sonra Dünya Sağlık Örgütü ikinci bir hastalığı hedef seçti. Çocuk felci hastlığı için aşı uygulandı. Çocuk felci hastalığı 280 bin bildirilen vakadan 2018 verilerine göre 21 vakaya kadar düştü. Afrika ve Pakistan ülkelerinde kaldı. Bu sene o ülkelerdeki özel şartlar nedeniyle 71’e kadar çıktı. O bölgede çok felci ile mücadele ediliyor.” dedi.

Prof. Dr. Ceyhan hastalıkların aşıları ile sonuç alındığını belirterek Türkiye’de 13 hastalığa karşı aşılama programı yürütüldüğünü dile getirdi. Aşı programı ile her yıl 14 bin 296 ölümün engellendiğini belirten Ceyhan, aşı programında olmayan; rota virüs, mon papilloma virüs, meningokok aşılarının da uygulanmasıyla bin civarında çocuğun daha ölümden kurtarılabileceğini kaydetti.

“Aşı karşıtlarının söylediği birçok yalan var”

Aşı karşıtlığının sempozyumda geniş yer bulacağını ifade eden Prof. Dr. Ceyhan Türkiye’de 10 yıl içerisinde aşı reddinin katlanarak arttığını belirtti. Aşı reddinin 40 bini geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Ceyhan “Bu hızla devam ederse salgınlar başlayabilir. Aşı karşıtlarının söylediği birçok yalan var. İçinde civa olduğu söyleniyor. Tamamen yalan. Türkiye’de şu an da hiçbir aşıda civa yok. Alüminyum var, bu Alzheimer yapar diyorlar. Bir insanın hayatı boyunca bütün aşılamalardan alacağı alüminyum 5 mg, her gün içtiğimiz içme suyu ile bunun onlarca katı alüminyum alıyoruz.”

"Aşının genetiği değiştirmesi mümkün değil"

Aşının insan sağlığını korumada en ucuz ve en etkili yöntem olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ceyhan “Aşı karşıtlarının dediği gibi olsaydı bazı ülkeler, buna inanıp aşılamayı durdurabilirdi. İstisnasız bütün ülkelerde bir aşılama programı var ve devlet eliyle yapılıyor. Genetiği değiştireceği söylentileri de var. O kadar kolay olsa biz de genetiği değiştirerek daha mükemmel insanlar yapabilirdik. Genetiği değiştirmesi gibi bir şey mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

"Her yıl aşılama sayesinde 2 milyondan fazla ölüm engelleniyor"

GSK Türkiye, Aşı Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Nuran Salman da sadece temiz suyun, aşının hayat kurtarıcı özelliği ile yarışabileceğini ifade etti. Salman, "Her yıl aşılama sayesinde 3 bin 750 bin çocuk sakatlıklardan korunuyor." diye konuştu.

Firmanın Gelişmekte olan Ülkeler Aşı Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Selim Badur ise "Günümüzde 25'ten fazla enfeksiyon hastalığının önlenmesi ya da kontrol altına alınması için mevcut aşılar bulunmaktadır. Aşılamanın, hastalıkların engellemesi, beklenen yaşam süresinin uzaması, uzun vadede üretkenliğin artışı ve kişi başına düşen gelir artışındaki olumlu etkileri nedeniyle bu hastalıkların ne kadar ölümcül olabileceğini unuttuk." uyarısında bulundu.