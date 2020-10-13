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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazları fayda değil zarar!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, resmi kurumlarda, havaalanlarında, okullarda, kafeler-restoranlarda yapılan ateş ölçümlerinin faydadan çok zarar getirdiğini söyledi.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazları fayda değil zarar!
13 Ekim 2020 11:50 -
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Koronavirüs salgınına ilişkin Habertürk'e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, resmi kurumlarda, havaalanlarında, okullarda, kafeler-restoranlarda yapılan ateş ölçümlerinin faydadan çok zarar getirdiğini söyledi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ateş ölçümü için okullarda çocukların sıraya konulmasıyla ilgili "Hiç yapılmaması lazım" dedi.

Havalimanlarındaki ateş ölçerler koronavirüsle mücadelede işe yarıyor mu?

"ATEŞ HASTALIĞI GEÇİRENLERİN YÜZDE 10'UNDAN AZINDA GÖRÜLÜYOR"

Prof. Dr. Ceyhan, "Pandemi Çin'de başladı. Çin'de başladığı zaman Çinliler ellerindeki verilerden çok yayın yaptılar. Ama kaç kişi belirtisiz geçiriyor, tedavi yöntemleri hakkında yeteri kadar bilgi sahibi değillerdi. Ve maalesef onların yayınlarının yanlış sonuçları hala bazı şeyleri etkiliyor. Bir tanesi de bu. Önce denildi ki; ateş yüzde 70 kişide görülüyor. Hâlbuki ki o belirti gösterenlerin yüzde 70'i idi. Bugün biliyoruz ki bu hastalığı geçirenlerin yüzde 10'undan azında ateş görülüyor" açıklamasında bulundu.

"ATEŞ ÖLÇÜMÜNÜ ÖNERMİYORUZ"

Ateş ölçücüler bulaşıcılığı artırıyor mu, aslında gereksizler mi sorusuna Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şu yanıtı verdi: "Gereksizliğin en büyük nedeni şu; değdirilmediği sürece hastalık bulaşmaz ama mesela bir yere gidiyorsunuz. Ateş ölçülecek diye sıraya giriyorsunuz. O sırada insanlarla yakınlaşıyorsunuz mecburen. Bunun riski ateş ölçerek içeri sokmayacağınız insanın riskinden daha yüksek. Bunun için içeri girerken ateş ölçümünü önermiyoruz çünkü çok az kişide ateş var. Ateş varsa Covid anlamına da gelmiyor. Sonbahara girdik artık solunum yolu enfeksiyonları arttı. Birçok başka nedenle ateşi yükselen insanları da gereksiz yere izolasyona alıyorsunuz, bir yere sokmuyorsunuz. Onun için girişlerde ateş kontrolü yapmak hiç doğru değil."

Anahtar Kelimeler:

koronavirus dr mehmet ceyhan ates olcumu

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8
1) Kazım Önal (Prof. Dr.)
13.10.2020 12:51:26
Prof.Dr. Mehmet Ceyhan'ın belirttiği fikir ve önerilere katılıyorum. Bu gereksiz ölçümün (!) bir an önce kaldırılıp, maske ve sosyal mesafe önlemlerine ve yaptırımlarına ağırlık verilmesini talep ediyorum. Birkaç gün önce maske uyarısı yapan doktora hasta ve yakını tarafından uygulanan ŞİDDET sonucu serbest bırakılması , yaptırım konusuna daha çok dikkat edilmesi yönünde çok ciddi bir göstergedir.
People
3
2) metin (dr)
13.10.2020 12:00:24
Acillerde ölçülmeyen ateş,poliklinik girişlerinde göstermelik ölçülüyor.hastanelerde Temizlik gelişi güzel yapılıyor,temizlik personeli hastalıklar hakkında çok bilgisiz ve işini lakayıt yapıyor.İdarecileri hiç sormayın.
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