Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

CNN Türk canlı yayınına Ankara stüdyosundan katılan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, canlı yayında fenalaşarak görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Stüdyoda baş dönmesi sonrası baygınlık geçiren Ceyhan’ın o anlarda bilincinin açık olduğu, yorgun olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Ceyhan’ın bulunduğu stüdyonun yanındaki stüdyodan programa konuk olarak katılan Hulki Cevizoğlu, “Bir hafif baş dönmesi olmuş hocamızda. Yan stüdyoda gidip baktık. Hocamız ambulansla hastaneye gidiyor. Şuuru, bilinci yerinde. O sırada konuştuk. Gün boyunca çok toplantılarına katıldığını, yorgun olduğunu söyledi. Gereken tıbbi yardım yapılıyor” bilgisini verdi.

Prof. Dr. Ceyhan’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, yorgunluk nedeniyle fenalaştığı bildirildi.

Prof.Dr.Ateş Kara, Mehmet Ceyhan'ın durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca: Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun