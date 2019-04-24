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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Erişkinlerde aşılamada çok gerideyiz
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, "Erişkinlerde grip aşısı oranı yüzde 4, zatürre aşısının oranı ise binde 7. Erişkinlerde aşılamada çok gerideyiz." dedi.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Erişkinlerde aşılamada çok gerideyiz
24 Nisan 2019 -
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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, erişkinlerde grip aşısı oranının yüzde 4, zatürre aşısının oranı ise binde 7 olduğunu belirterek, "Erişkinlerde aşılamada çok gerideyiz." dedi.

Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşının önemini vurgulamak amacıyla 24-30 Nisan döneminin dünyada aşı haftası olarak kutlandığını söyledi.

Türkiye'de çocukluk çağında yüzde 96 aşılama yapabildiklerini ancak erişkinlerde ise aşılama oranının çok gerilerde olduğunu belirten Ceyhan, "Erişkinlerde grip aşısı oranı yüzde 4, zatürre aşısının oranı ise binde 7. Erişkinlerde aşılamada çok gerideyiz." diye konuştu.

Yetişkin aşılamanın dünyanın birçok yerinde yeni başlamış bir kavram olduğunu dile getiren Ceyhan, bu açıdan erişkin aşılamasında sıkıntı yaşandığını kaydetti.

Aşılamanın koruyucu bir hizmet olduğunu bildiren Ceyhan, aşılanmamaya bağlı ölümlerin yüzde birinin çocukluk çağında, yüz katının ise erişkinlerde yaşandığını ifade etti.

Özellikle belli risk gruplarında bulunan hastaların aşılarını yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Ceyhan, "Kronik karaciğer, kalp, şeker gibi hastalığı bulunanlar ile 65 yaşını bitirenlerin mutlaka aşılanması lazım çünkü bu risk gruplarındaki kişiler grip ya da zatürre olduklarında hastalık ölümcül seyrediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Aşılanarak hem kendinizi hem de çevrenizi koruyorsunuz"

Erişkinlerin aşılanmasının çocukları da koruduğunu vurgulayan Ceyhan, grip ya da zatürre olan bir erişkinin çevresindeki insanları da hasta ettiğini belirtti. Yetişkinlerin aşılanmasının toplum sağlığı açısından da çok önemli olduğuna işaret eden Ceyhan, "Aşılanarak hem kendinizi hem de çevrenizi koruyorsunuz." diye konuştu.

Aşılamanın, hasta olduktan sonra uygulanan tedavi masrafları ile karşılaştırıldığında daha ekonomik bir uygulama olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ceyhan, aşılamanın sadece hastalığı engelleyerek değil, hastaneye yatışları da önlediğini, bu açıdan sağlık sistemini de rahatlattığını vurguladı.

İnsanlara aşıdan kaçmamalarını öneren Ceyhan, "Grip yüzünden hastaneye yatan kişiler hastane yataklarını ve sağlık personelini meşgul ediyor. Grip vakaları önlendiği takdirde sağlık sisteminin daha ciddi hastalıklarla ilgilenmesi mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

Yetişkinlerin aşılanmasına yönelik daha fazla bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması gerektiğini söyleyen Ceyhan, "65 yaşını dolduranlar nüfus cüzdanlarıyla, risk grubunda bulunanlar da doktor reçetesi ile aile hekimlerine giderek, grip ve zatürre aşısını ücretsiz yaptırabilirler. Devlet bu imkanı ücretsiz olarak vatandaşa sunuyor, vatandaşın da bunlardan faydalanmasını istiyoruz." diye konuştu.

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