Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemide daha kötüsünün olacağını düşünmüyorum

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, DSÖ'nün koronavirüs salgınının başından beri yaptığı öngörülerin çıkmadığını söyledi. Ceyhan, DSÖ'nün en kötüsünün henüz yaşanmadığı yönündeki açıklamalarının da ikinci dalgayla ilgili yanlış öngörülerinden kaynaklandığını belirtti.

''DAHA KÖTÜSÜ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM''

Prof. Dr. Ceyhan, "DSÖ, hep 'ikinci dalga göreceğiz' diyor. Gerçekten ikinci dalga tehlikeli bir şey. Dünyada daha birinci dalga bitmediği için ben 'sonbaharda ikinci dalga göreceğiz' fikrine katılmıyorum. Birinci dalga sıfırlanacak ki ikinci dalga olsun. İkinci dalga İspanyol gribinden kalan bir tanım. İspanyol gribinde ilk dalga bitiyor, bir süre vaka görünmüyor, virüs mutasyona uğrayarak daha kötü şekilde geliyor. O zaman ikinci dalgada ülkeler hazırlıksız yakalanıyor. Vakalar bittiği için tedbirler kaldırılıyor, kontrolsüz bir şekilde salgın, bir odaktan başlayarak yayılıyor. Halbuki birinci dalgadaki dalgalanmalarda henüz tedbirler tam olmasa da kaldırılmamış, ülkeler de hazırlıklı. O yüzden birinci dalgadaki vaka artışlarını daha kolay kontrol altına alıyorsunuz. Ben, eğer sonbaharda vaka artışları olacaksa bunun büyük nedeninin okulların açılması, insanların tatilden dönüp iş yerlerinde kalabalık ortamlarda buluşmasıdır, bunun birinci dalganın dalgalanmaları şeklinde olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle daha kötüsünün olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

'DÜĞÜNLER, NİŞANLAR DAHA RİSKLİ'

1 Temmuz'da tekrar faaliyete başlayan oyun salonları ile tiyatro, sinema, düğün organizasyonlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Ceyhan, şunları söyledi: