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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sağlıkçıların en riskli grup olmasının nedenini açıkladı
Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni Dr. İbrahim Ersoy, CNN Türk canlı yayınında, sağlıkçıların neden en riskli grupta olduğunu sordu. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sağlıkçıların en riskli grup olmasının nedenini açıkladı
29 Mart 2020 21:12 - MEDİMAGAZİN
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Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni ve Sağlık İletişimcisi İbrahim Ersoy, CNN Türk televizyonunda canlı yayınlanan Türkiye'nin Gündemi programında Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a koronavirüs konusuna ilişkin sorular yöneltti. Sağlık çalışanlarının Covid-19'a yakalanma riskinin çok yüksek olduğunu ifade eden Ersoy, virüse yakalananların neden en fazla sağlık çalışanları olduğu sordu. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sağlıkçıların neden en riskli grupta olduğunu şu sözlerle aktardı:

''Virüsü hafif vakalar da bulaştırabilir, çocuklar da bulaştırabilir. Bunların hepsinin bir virüs miktarı var. Hastalarda belirti daha başlamadan çıkan virüs miktarı düşük ama hasta solunum problemi belirtileriyle gelmişse çok daha virüs çıkartıyor. Neden sağlık personeli en sık yakalanıyor virüse? Çünkü sağlık personeli, hastayla virüsü en yoğun çıkardığı dönemde karşı karşıya geliyor. O yüzden sağlık personeli birinci sırada hastalanan grup oluyor veya hastalık çok ağır seyrediyor.''

Anahtar Kelimeler:

koronavirus cnn ibrahim ersoy turkiyenin gundemi

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